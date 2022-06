Núñez, preocupado por las gasolineras de las zonas más despobladas: "Pueden echar el cierre"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cree que empieza a existir "un riesgo cierto" de que las gasolineras de las zonas más despobladas "se estén planteando un horizonte de cierre" en el caso de que la situación no cambie y se mantengan los impuestos a los hidrocarburos.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el presidente de la formación 'popular' tras la reunión mantenida con la asociación de gasolineros de la provincia de Guadalajara.

"Nosotros estamos muy concienciados de no mermar ni un solo servicio en las zonas despobladas, de no perder un solo empleo, y de ayudar a autónomos y pymes en general, y a las gasolineras en particular", ha abundado.

Sobre los datos de la inflación, ha apuntado que la próxima semana saldrán los de Castilla-La Mancha y "veremos en qué se sitúan". Para el líder del PP en la región, una inflación de dos dígitos "es un problema muy serio y hay que tomar medidas que permitan que el ciudadano no tenga que asumir el cien por cien del coste" de esta inflación y eliminar el impuesto a los hidrocarburos que mañana se votará en sede parlamentaria.

Ha sido en este punto en el que ha recordado que este jueves se vota en el pleno de las Cortes la propuesta de PP de eliminar los impuestos a los combustibles de forma temporal, donde espera que el PSOE se posicione a favor.

Sigue los temas que te interesan