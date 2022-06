El Senado aprueba la moción del PSOE que pide terminar la Tubería de la Llanura Manchega

Este martes ha quedado aprobada en el Senado una moción del PSOE en la que ha instado al Gobierno de España a que termine las obras de la Tubería de la Llanura Manchega que tiene que suministrar de agua de boca a las comarcas de La Mancha y del Campo de Calatrava. El PP ha dado su apoyo a esta moción, pero ha criticado que Grupo Socialista "haya rechazado confirmar las fechas de finalización de las obras".

Según informa el PP en un comunicado, a esta moción, el Grupo Popular en el Senado, a través del senador por Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presentado dos enmiendas solicitando no solo que finalicen las obras "sino que se ponga además un plazo que coincide con los plazos que García-Page y el consejero de Agricultura vienen anunciando, pero que los socialistas en la Cámara Alta no han aceptado".

La moción ha sido adelante finalmente con el voto a favor del PP, pero sin plazos, lo cual, en palabras del senador del PP Francisco Cañizares "deja en muy mal lugar a Page que se ha pasado los últimos meses diciendo que una parte de las obras estaría finalizada este verano y otras para la próxima primavera".

"Sin embargo su grupo en el Senado y los senadores socialistas por Castilla-La Mancha han votado en contra de nuestras enmiendas que decían exactamente lo mismo que Page y el consejero de Agricultura en cuanto a los plazos de finalización de las obras de la Tubería de la Llanura Manchega".

Enmiendas

En sus enmiendas, el Partido Popular en el Senado proponía que se concretase que las obras de reparación de las infraestructuras ya finalizadas y no recepcionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estuvieran operativas al finalizar este año 2022 y que las que servirán para abastecer el Campo de Calatrava estuviesen finalizadas para el próximo verano de 2023.

"Ambas propuestas han sido rechazadas por los socialistas, en contradicción con lo anunciado, y arrojando incertidumbre sobre los plazos reales de ejecución de dichas obras”, ha lamentado Cañizares.

A preguntas del senador del PP por la provincia de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el Gobierno reconoció en un escrito con fecha 25 de octubre de 2021 que las obras de la Tubería Manchega, con un importe de 370 millones de euros, fueron puestas a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy, en las siguientes fechas: toma en Acueducto Tajo-Segura, embalse regulador y tubería principal, disponible desde el 15 de octubre de 2014.

Asimismo, Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de cabecera en la red, disponible desde el 02 de marzo de 2016; Ramales de la zona nororiental, disponible desde el 11 de enero de 2018 y Abastecimiento a los municipios próximos al Acueducto Tajo-Segura, disponible desde el 01 de marzo de 2016.

Según Cañizares, esta respuesta del Gobierno de España a su pregunta registrada en el senado, "viene a contradecir la justificación por parte de Page de que las obras de la Tubería de la Llanura Manchega no están porque no las quiso terminar el Gobierno de Rajoy , cuando se ve claramente en la respuesta del Gobierno de Sánchez que las fechas de terminación de las obras y de la puesta a disposición de las mismas al Gobierno de la región es de la época del Gobierno de Mariano Rajoy, y por tanto es la Junta de Comunidades la que no ha querido recepcionarlas".

