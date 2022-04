Castilla-La Mancha prevé aprovechar el agua necesaria para probar las obras de tubería manchega

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de que "probablemente" se va a aprovechar el agua que se necesita para probar las obras de la tubería de la llanura manchega para llenar Las Tablas de Daimiel. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde a petición del Partido Popular, se debate sobre la situación y gestión de los regadíos en la región. "Las Tablas de Daimiel hay que llenarlas y queremos que se haga un trasvase de agua" al parque nacional "puntual en este momento", ha manifestado Martínez Arroyo.

Aprovechando que se está haciendo la obra de la tubería a la llanura manchega, "probablemente”, ha apuntado el consejero, se va a aprovechar el agua que "necesitamos para probar la tubería para llenar Las Tablas". "Vamos a ver si lo conseguimos", ha dicho Martínez Arroyo, quien ha pedido al PP que "reme a favor".

Así, ha defendido Martínez Arroyo que la tubería a la llanura manchega "va a ser una realidad" porque hay 350 millones de euros de inversión pública "enterrados en el Alto Guadiana". Una obra que, según ha subrayado, es "fundamental" para el futuro de Castilla-La Mancha. "Es la obra más importante para el futuro de la Comarca de la Mancha, donde viven más de medio millón de habitantes".

De otro lado, el consejero ha hablado de los pozos del Alto Guadiana y, tras las acusaciones del PP y Ciudadanos, ha asegurado que este tema es "muy complejo" y ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no esté teniendo ninguna ayuda por parte de los 'populares'.

Un PP que, según ha censurado, cuando gobernó en la región "cerró" el Consorcio del Alto Guadiana, que es "el que iba a dar solución a los pozos de los que tanto" hablan los 'populares'. "Ese el trabajo que hizo el PP en materia de los pozos", ha reprochado.

Ha asegurado desconocer cuántos pozos hay pendientes de regular porque esta es una cuestión que la propia confederación hoy no conoce, algo que ha tildado de "dramático" ya que sí deberían conocerlo. El consejero, que piensa que los pozos por regularizar en el Alto Guadiana están más cerca de los 1.000 que de los 1.600 de los que habla el PP, ha dejado claro que el Gobierno regional va a hacer "todo lo posible", aunque no es suya la competencia, para que este problema se solucione. "Vamos a empujar para que salga".

"Ojalá", ha recalcado, la expresidenta de la región María Dolores de Cospedal "hubiera dicho las cosas tan claras" como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien hace pocos días anunció que elevará queja formal al Gobierno de España ante el auge de sanciones a pozos irregulares en las provincias de Cuenca y Ciudad Real.

"Negligencia pura y dura"

Desde la bancada 'popular', su portavoz, Lola Merino, ha tildado de "negligencia pura y dura" la actuación del Ejecutivo de Page, ya que "hablar de regadíos es hablar de que Page cumpla lo que prometió hace siete años", que fue la regularización de 1.600 expedientes de pozos de explotaciones prioritarias acogidos al Plan Especial del Alto Guadiana, que "el PSOE creó y que el PSOE dejó sin presupuesto".

"Ahora que se acaba la segunda legislatura y llegan las elecciones vuelven con los mismos millones en los anuncios de los regadíos al igual que vuelven con los mismos anuncios de regularizar los pozos", ha añadido.

Así, ha afirmado que, en 2022, Martínez Arroyo anuncia para la primavera de 2023 la instalación de la Tubería Manchega. "Con la Tubería Manchega no se pueden regularizar los pozos porque la infraestructura no está terminada y no lo permite y, además, supondría un mayor recorte en la dotación de agua para los regantes".

El PP, en su resolución, ha instado a la Junta a cumplir el compromiso expreso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de resolver la regularización de los 1.600 expedientes de solicitudes de pozos de explotaciones prioritarias del Plan Especial del Alto Guadiana y que "sigue sin resolverse".

Los 'populares', por otra parte, han instado al Gobierno nacional a resolver de forma "urgente, rápida y eficaz" todo los expedientes y solicitudes de pozos del Plan Especial del Alto Guadiana, ya que los expedientes acumulan "un retraso de más de 13 años".

El "gran follón" de los pozos

En representación de Cs ha tomado la palabra Elena Jaime quien ha criticado a García-Page por señalar a los funcionarios "como culpables" de la situación de los expedientes de pozos al asegurar que "miran a otro lado tras haber tardado 5, 6 o 7 años en contestar solicitudes", algo que ha tildó de "negligencia pura y dura".

Jaime ha hablado del "gran follón" de los de pozos de las explotaciones prioritarias acogidos al Plan Especial del Alto Guadiana, que afecta a las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. "Si muchos pozos están hoy en día en una situación de alegalidad es por culpa de la confederación de turno y también de este gobierno, que para no variar, no para de prometer para no hacer absolutamente nada", ha criticado la diputada de Ciudadanos.

Desde Cs han instado al Gobierno nacional a añadir en el próximo Plan Hidrológico una partida hídrica destinada a la regularización de pozos de explotaciones prioritarias del Alto Guadiana, cuyos expedientes estén ya en fase de tramitación, y a pedir a las confederaciones pertinentes la regularización urgente de los expedientes de pozos de explotaciones prioritarias por orden de llegada en cuanto sea asumible por la cuenca hidrográfica.

Al Gobierno regional, la formación naranja le ha pedido realizar el inventario sobre aguas subterráneas, presiones y demandas de la región, recogido en el cuarto punto del Documento de Posición Común en Materia de Agua (Pacto Regional por el Agua), firmado por todos los partidos políticos y agentes implicados en materia de agua.

Asimismo, ha solicitado a la Junta que medie con las distintas confederaciones hidrológicas para impedir que estas persigan y sancionen a agricultores con pozos que no están regularizados "por la tardanza y la gestión deficiente" de los expedientes de las propias confederaciones.

"Hechos" del gobierno regional

La diputada socialista Joaquina Saiz ha defendido que el Gobierno de Page demuestra "con hechos" que apuesta por el regadío de Castilla-La Mancha y por el futuro de las explotaciones de la región, al contrario que el PP que "nunca" se ocupó del riego en la Comunidad Autónoma.

La resolución del PSOE es la única que ha salido adelante en el debate de este jueves. En su texto, los socialistas instan al Gobierno regional a mantener el apoyo a los regadíos sociales a través de ayudas a las comunidades de regantes para que sigan modernizando sus instalaciones.

También instan al Gobierno de España a realizar las inversiones que están pendientes y que son necesarias para Castilla-La Mancha, como la conexión del sistema del Campo de Calatrava con la Tubería a la Llanura Manchega, la puesta en marcha del proyecto de los regadíos del Campo de Montiel en la zona del Castillo de Montizón y la ejecución de los proyectos de sustitución de bombeos de la Mancha Oriental.

Atender las alegaciones de Castilla-La Mancha a los nuevos planes de cuenca, para que la región pueda disfrutar de un desarrollo económico, social y medioambientalmente sostenible, es otra de las peticiones del PSOE al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, el Grupo Socialista insta al Gobierno nacional a mantener la vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y establecer la reserva de agua necesaria en el Plan Hidrológico de cuenca, que permita la regularización de los pozos de las explotaciones prioritarias y de agricultores profesionales que están pendientes.

