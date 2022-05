La última "locura" de Emiliano García-Page para ver al Real Madrid ganar su 14ª Champions

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, disfrutó el pasado fin de semana en París viendo en directo al Real Madrid levantar su decimocuarta Champions League, que el conjunto blanco consiguió derrotando al Liverpool en la final de la competición gracias a un solitario gol de Vinicius y a varias paradas salvadoras de Courtois.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, el dirigente socialista castellano-manchego viajó junto a Javier, su hermano gemelo, en coche desde Toledo hasta la capital francesa para ver el partido desde la grada. Ambos se ubicaron en la zona del estadio de Saint-Denis ocupada por los aficionados merengues.

Los dos hermanos, que se fueron turnando en la conducción para completar los más de 1.300 kilómetros de trayecto, llegaron a París a primera hora de la tarde del sábado, pocas horas antes del inicio del encuentro, cuyo arranque estaba previsto para las 9 en punto de la noche y tuvo que retrasarse debido a los incidentes ocurridos a las afueras del campo de fútbol.

Emiliano García-Page y su hermano, después de presenciar la finalísima y celebrar la victoria el equipo español, durmieron en la Ciudad de la Luz y regresaron a Toledo este domingo utilizando el mismo método de transporte que a la ida.

Un placer subir a "La Azotea" de @TRECE_es y abrir una parte de mi álbum de fotos familiar.

Mis padres, mi hermano, los veranos en Cullera.

Siempre es grato compartir. Gracias. pic.twitter.com/x71bKrumcc — Emiliano García-Page (@garciapage) February 13, 2022

El presidente de Castilla-La Mancha mantiene una estrecha relación con su gemelo, tal y como él mismo contó recientemente en una entrevista concedida a TRECE TV. "Con mi hermano no me he sentido solo en mi vida. Eso de saber que tiene a uno como tú...", reconoció en la televisión de la Conferencia Episcopal Española.

García-Page confesó también que era habitual en ellos hacer juntos "muchas locuras personales" del estilo a la que les ha llevado a París, que les ha tenido cerca de 30 horas en la carretera en solo un par de días.

"Si un sábado no tengo nada que hacer, como ninguno de los dos dormimos bien y a las seis de la mañana estamos despiertos, lo mismo cogemos el coche y terminamos en Santiago de Compostela o en Lisboa. Comemos y nos volvemos en un día", confesó el jefe del Ejecutivo castellano-manchego.

