El lado más íntimo de Emiliano García-Page: "No me he sentido solo en mi vida"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acudió el pasado jueves al programa de entretenimiento de TRECE, ‘La Azotea’. En el ‘late night’ le hicieron una de sus entrevistas más íntimas, donde habló de su infancia y su juventud. Así, comenzó confesando ser un gran fan de Bruce Springsteen, aunque reconoció que escucha canto gregoriano en la ducha y, actualmente, flamenco.

Acerca de temas políticos, habló de la reciente aprobada reforma laboral, de la cual cree que lo importante es que esté “consensuada entre empresarios y sindicatos”. Asimismo, preguntado por la polémica de las macrogranjas y el ministro Garzón, cree que son “debates marcianos”.

“Yo sé lo que era no tener carne en casa y el único que la comía era mi padre porque estaba enfermo. Esto era porque no había producción. Si quieres que haya consumo masivo de carne y pescado, y a precio asequible, tiene que haber un concepto industrial de la ganadería, que es lo que hay”, manifestó.

Su lado más personal

En el programa, abrieron el álbum de fotos del presidente, comenzando con una foto junto a sus padres y su hermano gemelo. “Me bañé por primera vez en el mar a los 15 años, en Cullera. Vi el mar por primera vez en Vigo. Siempre he vivido en un bajo en Toledo y no sabía lo que era un segundo piso. En Cullera alquilamos un piso en un octavo piso y estábamos impresionados, mirábamos por el balcón todo el tiempo. Todos los días de reflexión, antes de las elecciones, me iba a Cullera”, explicó el presidente.

En este sentido, también habló de su hermano gemelo, reconociendo que existen fotos de bebé en las que no sabe quién es quién. Tras expresar que su hermano ligaba más, explicó que siempre los han confundido. “Es una cosa muy rara. Los que somos gemelos no sabemos lo que es no serlo y además nos parecemos mucho. Sobre cualquier cosa, yo sé lo que contestaría mi hermano. Con mi hermano, no me he sentido solo en mi vida. Eso de saber que tienes uno como tú...”, expresó el presidente regional.

