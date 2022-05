El PP de Castilla-La Mancha carga contra Bellido por el pleno de impuestos

El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a solicitar este lunes la celebración de un pleno monográfico sobre el modelo fiscal y económico más adecuado de Castilla-La Mancha, iniciativa que ha vuelto a ser rechazada, según los 'populares', por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que ha esgrimido --según el PP-- falta de unanimidad en la Junta de Portavoces para no convocarlo.

Una respuesta, según la portavoz de los diputados del PP, Lola Merino, "insólita, inédita e inmoral". "Hoy ha quedado retratado el presidente de las Cortes como el hombre de paja" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado Merino.

"Es triste ser el presidente de las Cortes y no pintar absolutamente nada y no tener potestad ninguna", ha señalado la dirigente del PP, quien considera que Bellido se ha sacado hoy "un conejo de la chistera" para evitar que García-Page explique a los castellanomanchegos en las Cortes "por qué no quiere bajar los impuestos".

Merino ha recordado a Bellido que la celebración del pleno monográfico que se realizó en febrero del año pasado sobre fondos europeos a petición del PSOE se celebró "sin unanimidad" y la solicitud no contaba con el visto bueno de la Mesa de las Cortes.

A su juicio, "es vergonzosa la degradación democrática que estamos viviendo en las Cortes de Castilla-La Mancha con este hombre de paja de Page, que es en lo que se ha convertido el presidente de las Cortes".

También ha acusado a Bellido de "incumplir" continuamente el Reglamento y los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces. "Está vulnerando los derechos de los grupos parlamentarios y, concretamente, vulnera el derecho del Grupo Popular", ha argumentado.

El PSOE habla de "circo"

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP monta esos "espectáculos y circos" porque está "totalmente perdido y desnortado" y porque "no tiene nada que ofrecer" a Castilla-La Mancha. Asimismo, ha calificado de "tomadura de pelo" que la portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, vuelva a pedir un pleno monográfico sobre fiscalidad cuando "sabe de sobra" que en estas Cortes "se habla de todo todos los jueves".

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar ha asegurado que en el Parlamento regional no se veta ningún tema que sea de interés para esta región.

Ha recordado que hasta en once ocasiones se ha debatido en las Cortes sobre impuestos que "es donde se tienen que tratar estos temas", al tiempo que acusado al PP de solicitar el pleno monográfico sobre fiscalidad para "contar mentiras".

Seguidamente, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha reprochado al presidente del PP, Paco Núñez, no venir a las Cortes a trabajar y debatir, recordándole que es diputado con dedicación exclusiva.

Así, ha dicho que mientras el PP monta "espectáculos", el presidente regional, Emiliano García-Page, sigue trabajando por Castilla-La Mancha.

Finalmente, ha advertido que el PP tiene "mucho que tapar" de ahí --ha dicho-- "el teatro" que montan "día tras día", apuntando que aún no se han pronunciado sobre "los audios de la vergüenza" de la expresidenta regional María Dolores de Cospedal.

Sigue los temas que te interesan