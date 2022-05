El Sescam niega que haya una manipulación en las listas de espera: "Está automatizado"

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha negado este martes que haya ningún tipo de manipulación en los datos de listas de espera sanitarias y ha atribuido la bajada de la quirúrgica al esfuerzo del personal y a la gestión del Gobierno regional que ha mantenido los contratos covid.

Así lo han manifestado la directora gerente del Sescam, Regina Leal, y el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Parlamento autonómico para informar sobre la evolución de las listas de espera en la región.

Leal ha subrayado que en la elaboración de las listas de espera "no participa ningún directivo, nadie quita ni pone y no desaparecen pacientes", mientras que Ballesteros ha incidido en que el volcado de datos al Ministerio de Sanidad está "automatizado" y en que "no influye" en este procedimiento ningún alto cargo "ni nadie".

Para Leal, los resultados obtenidos a cierre de 2021, con un 0,9 por ciento de pacientes en lista de espera quirúrgica que esperan más de 180 días y 113 días de promedio de espera para una intervención, son "fruto del trabajo de muchos profesionales y de la decisión política de un Gobierno que ha mantenido más de 4.000 contratos covid para mejorar y compensar la disminución de la actividad programada por efecto de la pandemia".

Asimismo, ha considerado que también contribuye el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico en el plan de renovación tecnológica con más de 40 millones de euros y el incremento de un 49 % en el presupuesto sanitario con respecto al año 2015.

