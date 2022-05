La agenda informativa del miércoles en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--10.00 horas: en Ciudad Real, el portavoz municipal del PP, Paco Cañizares, ofrece una rueda de prensa, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para informar sobre las distinciones y los reconocimientos del Día de Castilla-La Mancha de 2022 aprobados por el Consejo de Gobierno. Esta rueda de prensa se podrá seguir en directo a través de la web oficial del Gobierno regional.

--10.15 horas: en Guadalajara, el vicesecretario de Reto Demográfico del PP regional, Álvaro Vara, ofrecerá una rueda de prensa en la sede del PP.

--10.30 horas: en Guadalajara, el senador y secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PSOE, para valorar las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central para reducir la factura de la luz.

--10.30 horas: en Toledo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Esteban Paños, ofrece una rueda de prensa telemática a través de la plataforma Zoom.

--10.30 horas: en Guadalajara, el portavoz municipal de Vox, Antonio de Miguel, presenta en rueda de prensa la moción que llevarán al próximo pleno, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Talavera de la Reina, los concejales del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano y Gelen Delgado, ofrecerán una rueda de prensa para informar de asuntos de actualidad, en la sede del PP.

--11.00 horas: en Toledo, la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ofrecerá una rueda de prensa en la sala de los grupos parlamentarios, que podrá seguirse de forma presencial y por streaming en la web de las Cortes.

--11.00 horas: en Guadalajara, el concejal del PP Armengol Engonga ofrece una rueda de prensa en la casa del pintor Carlos Santiesteban.

--11.30 horas: en Cuenca, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, atiende a los medios, en el Centro de Recepción de Turistas. Posteriormente, se reunirá con la Asociación de Jóvenes Agricultores de Cuenca y visitará la oficina de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca y Accem.

--12.00 horas: en Toledo, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del PSOE.

--18.00 horas: en Albacete, la coordinadora autonómica de Ciudadanos y presidenta del Grupo Parlamentario en las Cortes, Carmen Picazo; el vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ; y el portavoz de Cs y concejal de Sostenibilidad en el Ayuntamiento, Julián Ramón, visitan el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional de los Museos. Previamente atenderán a los medios en ese lugar.

Economía-laboral

--9.00 horas: en Tomelloso, jornada 'Be Future! On your tech mood' que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Mobile World Capital de Barcelona, en los Salones Mabel. Asistirán la alcaldesa, Inmaculada Jiménez; el viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo y el CIO y director de Conectividad Inteligente del Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, así como el diputado provincial Francisco José Barato.

--9.30 horas: en Madrid, acto oficial del Ayuntamiento de Hellín 'Hellín Destino de Inversiones', en el Club Financiero Génova.

--10.30 horas: en Albacete, rueda de prensa de la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste y del secretario de Acción Sindical, Paco Gómez, en la sede de CCOO, para hacer balance de la negociación colectiva en la provincia.

--10.30 horas: en Tarancón (Cuenca), el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Desarrollo Sostenible, inauguran, el II Foro de las Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha 'Por la cohesión digital', en el Complejo Essentia.

--10.30 horas: en Toledo, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, presenta, en rueda de prensa la nueva oferta educativa de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Esta rueda de prensa será emitida por streaming a través del Facebook de Educación.

--11.00 horas: en Sigüenza (Guadalajara), visita a la planta de envasado de agua mineral de Font Vella para dar a conocer algunos de los compromisos del sector en materia de sostenibilidad y el proceso de envasado del agua desde los manantiales.

--11.00 horas: en La Roda, la edil de Empleo, María Ángeles García, y Santi Avendaño, de la compañía Improvivencia, presentan las Jornadas de búsqueda de empleo activa, en el Centro de Desarrollo Local.

--11.00 horas: en Manzanares (Ciudad Real), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la empresa Rivulis Irrigation ubicada en el Polígono Industrial (calle III esquina con la calle II, s/n). Asistirá el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero. La intervención del presidente se podrá seguir en directo a través del enlace https://www.castillalamancha.es/actualidad/emision-en-direct....

--11.30 horas: en Ciudad Real, el presidente del Impefe, Pedro Maroto, presentará en rueda de prensa los Encuentros Emprende, en el Ayuntamiento.

--19.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías; el presidente del Impefe, Pedro Maroto, y otros miembros de la Corporación municipal, asistirán a la clausura del Programa CRECE y a la entrega de diplomas, en el Museo Elisa Cendrero.

--20.00 horas: en Albacete, acto de entrega del reconocimiento como Embajador de Romica, que otorga la Asociación de Empresarios del Polígono de Romica (Adepro), en la sede de Feda. Asiste el alcalde, Emilio Sáez Cruz, y la concejala de Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda.

Salud

--18.00 horas: en Albacete, el director general de Recursos Humanos del Sescam, Iñigo Cortázar, asiste al acto de despedida de los residentes que finalizan su formación como especialistas en las Unidades Docentes de la Gerencia de Atención Integrada, en el Paraninfo del Campus de Albacete.

Sociedad y cultura

--9.00 horas: en Toledo, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martin, informa sobre las reuniones de la Comisión Regional de Respuesta Integral para la Emergencia en Ucrania (Crriemu), en la Consejería de Bienestar Social. La atención a medios será a esa hora, en el vestíbulo de la planta baja de la Consejería.

--9.30 horas: en Cuenca, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, asiste al simulacro de incendio en la Catedral. La atención a medios tendrá lugar a esa hora junto al vehículo de coordinación (PMA) ubicado en la plaza.

--9.30 horas: en Guadalajara, el delegado de la Junta, Eusebio Robles, junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, y el director del Museo provincial, Fernando Aguado, acompañarán a los escolares del CEIP Alcarria en su visita al Museo provincial, en el Palacio del Infantado, donde se atenderá a los medios.

--9.30 horas: en Talavera de la Reina, el concejal de Planificación Urbana y Accesibilidad, José Antonio Carrillo, informa sobre los detalles del proyecto de la Plaza Padre Juan de Mariana, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Toledo, presentación del Sorteo de Oro de Cruz Roja, en la Plaza de Zocodover. A esa misma hora se presentará en la Plaza del Pilar de Ciudad Real.

--10.00 horas: en Toledo, acto de celebración del Día Internacional de los Museos, en el Auditorio del Museo del Ejército, presidido por el general director del Instituto de Historia y Cultura Militar, Antonio Ruiz.

--10.00 horas: en Guadalajara, el concejal de Turismo, Fernando Parlorio, y el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Juan Luis Pajares, ofrecerán una rueda de prensa para explicar la campaña de dinamización de la hostelería 'Saborear Guadalajara', en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Manzanares (Ciudad Real), el presidente de regional, Emiliano García-Page, inaugura la remodelación de la Casa Josito, en la Plaza de la Constitución, donde al término habrá una atención a medios. Asistirá el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero.

--10.00 horas: en Albacete, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, asiste en el Museo provincial al acto institucional del Día Internacional de los Museos, en el que se presentará la pintura de Benjamín Palencia 'Figura de Mujer'. La atención a los medios será a esa hora. A las 17.00 horas, se entregarán, en el Museo provincial, los premios del concurso de exvotos ibéricos (Sólo para gráficos).

--10.30 horas: en Albacete, el rector de la UCLM, Julián Garde, y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, firman un convenio de colaboración, en el salón de grados del edificio Benjamín Palencia. La atención a medios está prevista a las 10.15 horas en el vestíbulo del salón de grados. Tras la firma del convenio se celebrará el II Coloquio de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 y Entidades Académicas, en el que intervendrá el alcalde de Palma de Mallorca y presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, José Hila Vargas.

--10.30 horas: en Toledo, la Fundación Globalcaja HXXII y Adventrix presentan la sexta edición de su programa para niños Xplorers Camp, en la Finca Piedralrey (Paseo Pozuela, 31).

--11.00 horas: en Albacete, el concejal de Deportes, Modesto Belinchón; la concejala de Atención a las Personas, Juani García, y el presidente de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), Juan García Gualda, presentan el VI Pilates Solidario por Afanion, en la Puerta de Hierros.

--11.00 horas: en Toledo, representación teatral 'Científicas UCLM: Pasado, presente y futuro', en el Paraninfo Envases de Cartón del Campus de la Fábrica de Armas.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, presentará en rueda de prensa las actividades programadas para la celebración de la festividad de Alarcos, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Toledo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, presenta el programa de actividades de la Semana de la Prevención de Incendios 2022, acompañado de Emilio Selas Martín de Toro, de Fundación Mapfre, y Gabriel Muñoz Simal, director-gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, a través de Webex.

--11.15 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, presenta las acciones programadas con motivo del 25º Aniversario de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, en la Plaza del Pan.

--11.30 horas: en Toledo, la concejala de Obras y Servicios, Agenda Urbana y Transición Ecológica, Noelia de la Cruz, presenta las actividades de la I Semana Circular de Toledo, a través de Webex.

--11.30 horas: en La Roda, el concejal de Festejos, Luis Fernández, presenta el libro de fiestas, en el Ayuntamiento.

--12.00 horas: en Tarancón (Cuenca), el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, visita las obras del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Duque de Riansares'.

--12.30 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, y el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, firman un convenio de colaboración que posibilitará la utilización de la tarjeta de transporte público al alumnado no empadronado en la ciudad, en el Edificio multidepartamental de la UAH.

--13.00 horas: en Albacete, la Corporación, presidida por el alcalde, Emilio Sáez Cruz, recibe a la Club de Fútbol Femenino (CFF) Albacete-Globalcaja, en el Ayuntamiento.

--13.00 horas: en Madrid, presentación de la celebración del X Aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial el Mercurio de Almaden-Idria, en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha. Asisten la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz y el y vicepresidente de Cultura, Memoria Democrática, Deporte y Juventud de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero Caminero.

--16.00 horas: en Cuenca, acto de adhesión del Ayuntamiento y la UCLM a la Alianza País Pobreza Infantil Cero, y presentación del proyecto 'Mentoría. Éxito escolar para todos y todas', en el salón de grados de la Facultad de Educación del Campus de Cuenca de la UCLM.

--18.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, junto a miembros de la Corporación reciben al explorador Manuel José Carpintero, después de su reconocimiento con el premio 'Explorers 50', en el Ayuntamiento.

--18.30 horas: en Albacete, el vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, inaugura la exposición de artesanía 'Arte en las manos', en la Casa de la Cultura José Saramago.

--19.00 horas: en Albacete, el alcalde, Emilio Sáez Cruz, y la concejala de Atención a las Personas, Juani García, participan en el acto de reconocimiento a la activista y coordinadora de la campaña Stop Ecocidio, Maite Mompó, que le ofrecerá la Comisión 0,7, dentro de la 26º Primavera Solidaria, en el Museo Municipal.

--19.00 horas: en Toledo, conferencia del director adjunto del Archivo Diocesano y Académico Numerario de la Rabacht, titulada 'Los arzobispos de Toledo durante el reinado de Alfonso X: don Gonzalo Pétrez', en la sala capitular de verano de la Catedral Primada.

--19.30 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, presenta el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el Centro Cultural El Salvador.

--20.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Participación Ciudadana, Sara Martínez, junto a otros miembros de la Corporación asistirán a la asamblea vecinal del barrio de Ciudad Jardín, en el Centro cívico Los Rosales.

--21.00 horas: en La Roda, el alcalde, Juan Ramón Amores, participa en el traslado de la Virgen de los Remedios a la Iglesia de El Cristo.

