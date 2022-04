Castilla-La Mancha se opone a la Ley de Bienestar Animal de Pedro Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno va a presentar alegaciones para enmendar "de plano" el proyecto de ley estatal de Bienestar Animal, ya que, según ha dicho, desde el "cariño a los animales" en la vida actual "no debe de imperar la ley de la selva".

Durante un acto institucional en Ciudad Real, ha reparado en que los seres humanos "también son animales", y pretende que esta ley "no se convierta" en un intercambio de bienestar animal por "malestar" humano.

"Nos han mandado el proyecto para alegar y hoy mismo acabo de hacer un escrito de alegaciones que enmienda de plano la legislación", ha afirmado, acusando a la ley de estar diseñada "desde una mentalidad urbanita" y pidiendo "poner los pies en el suelo".

Sector de la caza

La oposición de Castilla-La Mancha, según ha deslizado García-Page, pasa por defender al sector de la caza, "que también forma parte de la sociedad" y que considera atacado en la ley que plantea el Gobierno.

"Nos hemos puesto de acuerdo varias comunidades autónomas y pondremos pie en pared ante la legislación. Podemos llegar a tiempo para frenar lo que puede ser un problema de entendimiento", ha abundado.

En su opinión, los gobiernos "están obligados a no legislar contra nadie". "Hay que tomar decisiones. Hay cosas que se entienden y otras que no. Los gobiernos no tenemos que levantarnos pensando en quién hacer la vida más difícil. Vamos a tomar una decisión que es dura", ha aseverado al respecto.

Sigue los temas que te interesan