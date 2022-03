Open Arms recibe en Toledo el premio Abogados de Atocha de CCOO Castilla-La Mancha

La ONG Open Armas ha recibido este miércoles con "gran honor y responsabilidad" el premio Abogados de Atocha que entrega el sindicato CCOO en Castilla-La Mancha. "Nos obliga a seguir estando a la altura, a no renunciar y a seguir luchando por los derechos y las libertades".

Así lo ha indicado el fundador de la ONG, Óscar Camps, en declaraciones a los medios momentos antes de recibir en el Teatro de Rojas de Toledo este premio, acompañado por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa.

Para Camps, hay que luchar por los derechos y las libertades en unos momentos en los que cada vez "valen menos". "No solo son los de los más vulnerables lo que se están atropellando, sino que también son los nuestros", ha aseverado, para reiterar que premios como este les obligan a seguir y estar a la altura de los Abogados de Atocha.

El acto ha sido clausurado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha abogado por que exista "conciencia", a la vez que ha alabado la labor de Open Arms y a España como "el país más solidario del mundo" en el que ha apostado por que haya organizaciones "fuertes" que canalicen la conciencia y vertebren la democracia.

Y ha advertido que "lo que no sea eso, es campo abonado para el populismo, la demagogia, la mentira, la falsedad y la irrealidad". García-Page ha defendido que las fronteras, que "no van a desaparecer de un día para otro", no son negativas porque garantizan derechos, libertades y modos de vida, si bien ha afirmado que "los grandes valores humanos están por encima de las fronteras, de las físicas y de las temporales".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Recuperar los premios

Por su parte, Unai Sordo ha mostrado la satisfacción de poder retomar estos premios de manera presencial para reivindicar a las personas que en la Transición llegaron a pagar con su vida el coste que supuso pasar de una dictadura a una democracia. "Una transición que no fue ni tan sencilla, ni tan pacífica, ni tan pactada como a veces se quiere decir y que tuvo que ganarse en las calles".

También ha apuntado que en el momento actual no se debe olvidar que siempre que hay una guerra hay víctimas humanitarias y movimientos de personas refugiadas. "Pero a veces no hay una guerra que abre los informativos y que mueve a miles de millones de personas a buscar un sitio mejor y que no tienen desgraciadamente el mismo tratamiento que Europa dice que va a tener con los refugiados de Ucrania".

Por ello ha reivindicado el papel de las ONG y las asociaciones que se dedican a ayudar y socorrer a otros refugiados "que a veces no son rubios, no tienen los ojos azules y no son europeos; y vienen de África o el Magreb y con los que Europa incumple sus compromisos sobre asilo político".

Entrega del premio Abogados de Atocha a Open Arms en Toledo. Foto: Óscar Huertas.

"Privilegio, honor y responsabilidad"

Finalmente, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha señalado que para el sindicato es "un privilegio, un honor y casi una responsabilidad" rememorar a los Abogados de Atocha por lo que suponen y han supuesto para la historia del país hasta, suponen hoy en día. "La puerta de la democracia se abrió el fatídico día en que los abogados fueron asesinados", ha remarcado

"Murieron luchando por la libertad y creo que es algo simbólico que no debemos olvidar. Para nosotros lo realmente importante es que este acto sea un altavoz que hable de libertad, de futuro y de derechos. Por eso desde hace varios años retomamos la celebración de este acto", ha argumentado.

Tras señalar que otros años se ha premiado a personas y personajes que de alguna forma han estado ligados a los abogados, ha apuntado que este año no ha sido así, pero hay un hilo conductor y se ha mostrado orgulloso de que Open Arms haya decidido aceptar este premio porque simboliza perfectamente "la lucha por la libertad y la vida".

Sigue los temas que te interesan