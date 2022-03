Trabajadores de la Inspección de Trabajo ensayan en CLM la primera huelga de su historia

Los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) se han concentrado este mediodía a las puertas de sus sedes en todas las provincias de Castilla-La Mancha y de España convocadas por sus sindicatos representativos para exigir al Gobierno que cumpla su compromiso de reforzar las plantillas y dotarlas de recursos técnicos y materiales.

“La movilización de hoy es una primera medida para la defensa de este servicio público imprescindible y para la defensa de sus trabajadores y supone el preámbulo para la primera jornada de huelga, prevista para el día 30 de marzo”, ha advertido la secretaria general de CCOO-FSC CLM, Lola Cachero, que asistió a la concentración que tuvo lugar ante la ITSS de Albacete.

Hace ya casi nueve meses que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y todas las organizaciones sindicales que están en Mesa en ese ministerio, de forma unánime, acordaron que se iban a implantar una serie de medidas de refuerzo y mejoras en la ITSS, porque su situación era insostenible".

“Y si entonces ya era insostenible, ahora todavía lo es más. Porque la ITSS tiene la inmensa tarea de luchar contra el fraude laboral; tiene siempre una cantidad ingente de trabajo; pero se ha multiplicado porque además de lo que ya tenía antes, tiene ahora que vigilar el cumplimiento de la Reforma Laboral”.

“¿Y qué ha pasado con ese Acuerdo? Que no se ha cumplido. Está parado en el Ministerio de Hacienda. Y no vamos a permitir que un acuerdo, que cuesta mucho alcanzar en el diálogo social con un Ministerio, un acuerdo para defender un servicio público que es imprescindible y esencial, lo paralicen después desde otro ministerio, desde Hacienda. No es de recibo. Que haga el favor el Gobierno de respetar lo que negocia y acuerda”, reclamó Cachero.

“Contiene ese acuerdo medidas tan importantes como el refuerzo del personal de la ITSS con 536 plazas del ámbito técnico-administrativo, de las que a CLM corresponden 23, seis a Albacete y Ciudad Real, cinco a Toledo y tres a Cuenca y Guadalajara”.

“Visto así parece que son poquitas plazas, pero era un acuerdo de mínimos, lo mínimo imprescindible, el primer escalón para poder ofrecer un servicio decente. Porque si a la inspección y subinspección no se le apoya con personal técnico-administrativo, no puede sacar adelante su trabajo”, explicó Cachero.

Concentración en Ciudad Real.

“Aquí, en Castilla-La Mancha, hay un subinspector o inspector por cada 10.777 trabajadores. Que nos diga el Ministerio cómo pueden hacer su labor inspectora si encima de ser pocos no tienen ni a media persona de apoyo para hacer todos los tramites necesarios con cada denuncia, cada acta, cada tramite. Tenemos una ratio de personal de apoyo de 0,4 cuando lo ideal es un técnico-administrativo por cada inspector o subinspector.

“También es necesario que los medios se renueven, repongan y actualicen, medios materiales, recursos ofimáticos… sin los cuales es imposible trabajar”.

“Y el tercer eje del acuerdo, las condiciones laborales de las compañeras/os la ITSS, que sufren agravios comparativos con las plantillas de los otros ministerios en cuanto a niveles y en cuanto a carrera profesional”.

“Exigimos que se cumpla el acuerdo. Si no el próximo día 30 las trabajadoras y los trabajadores de la ITSS están llamados a una huelga”, que la primera jornada de huelga en la centenaria historia de la ITSS, creada en 1906 para garantizar el cumplimiento de las normas laborales de las que comenzaba a dotarse nuestro país.

Las concentraciones concluyeron con la lectura de un manifiesto de las ocho organizaciones sindicales convocantes en el que recalcan que la ITSS “requiere soluciones urgentes”, “Falta plantilla, faltan medios adecuados, faltan recursos técnicos. Hemos llegado a un punto en el que el servicio público que debe garantizarse puede entrar en claves de fracaso (…) Puede llenarse el BOE de normas, compromisos y discursos, pero en la situación en la que estamos, con los déficits que arrastra la ITSS, pueden convertirse en normas, compromisos y discursos vacíos”

