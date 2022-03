Alto y claro y sin complejos. Así se ha pronunciado este domingo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la actitud del presidente de Cataluña, Pere Aragonès, de no llegar a tiempo de hacerse la foto de familia con el Rey Felipe VI en la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en La Palma con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La actitud del presidente catalán, llegando tarde a la cita, puede ser un error de protocolo, una casualidad o un plan buscado de forma intencionada, pero no ha dejado indiferente al líder castellano-manchego, que ha estallado contra Pere Aragonès y ha llegado a acusarle de faltar al respeto al monarca español.

Según García-Page, el representante del Gobierno de todos los catalanes ha llegado tarde "a propósito" con el objetivo premeditado de no aparecer en la foto de familia previa con el Rey Felipe, algo que el presidente de Castilla-La Mancha ha afeado a Aragonès, tal como recoge Europa Press al hacerse eco de las palabras del representante socialista.

Una falta de respeto

García-Page, no obstante, ha celebrado que el presidente de la Generalitat haya acudido a la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, un hecho destacable ya que por primera vez han estado todos los presidentes en esta cumbre autonómica. Pero el presidente castellano-manchego no ha querido dejar pasar la ocasión de afear su conducta al líder catalán.

"No ha llegado tarde, ha llegado cuando ha querido, a propósito", ha señalado a preguntas de los medios durante su rueda de prensa tras la Conferencia García-Page, que aunque ha indicado que este hecho tiene importancia que se le quiera dar, sí ha considerado que ese episodio "es una falta de respeto", ya que "no es presidente si el decreto no se lo firma el Rey".

En cualquier caso, García-Page ha valorado su presencia ya que "es la primera vez que estamos todos" y ha destacado la importancia de que la Generalitat y ERC hayan dado su apoyo "al acuerdo unánime de condena a la invasión de Ucrania" que está "dando apoyo a la conservación íntegra de Ucracia, a la integridad territorial de Ucrania y un rechazo al intento de Putin de que algunas regiones de Ucrania se autodeterminen", ha reseñado el presidente de Castilla-La Mancha.

