El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tildado de "fructífera" la reunión que este lunes ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page, con los partidos con representación parlamentaria en las Cortes para abordar la propuesta de la región sobre la nueva financiación autonómica. El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, considera "un buen punto de partida" el respaldo de los grupos parlamentarios al planteamiento inicial hecho por la Junta.

En rueda de prensa, junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el vicepresidente opina que "una de las piezas claves" en este asunto de la financiación autonómica es que haya un posicionamiento "unánime" del conjunto de las formaciones políticas y el respaldo de los agentes sociales y económicos de Castilla-La Mancha.

"Así lo hemos venido manifestando en los distintos debates parlamentarios que ha habido en las Cortes. De hecho, --ha apuntado-- el documento que hemos remitido responde al cien por cien a las directrices que se aprobaron en las Cortes regionales".

Dicho esto, José Luis Martínez Guijarro ha valorado "positivamente" la predisposición y el respaldo de los tres grupos parlamentarios al planteamiento inicial que se está haciendo desde el Gobierno regional como propuestas alternativas al documento que hizo publico el Gobierno de España.

"Creemos que es un buen punto de partida que el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas tengan en cuenta que los planteamientos que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en realidad, lo estamos haciendo con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y de los agentes sociales y económicos".

Guijarro y Ruiz Molina en rueda de prensa

A su juicio, "este es un ejemplo más de la estabilidad política y de la normalidad institucional que existe en Castilla-La Mancha y que, tal y como está la situación política a nivel nacional, es una de las cuestiones que creo que más beneficia en estos momentos a la región", ha dicho.

Un modelo que cuenta con todos los "parabienes"

De su lado, el consejero de Hacienda ha apuntado que el deseo del Gobierno de Castilla-La Mancha es que, en materia de financiación, "no hablemos de un modelo del Gobierno, sino de un modelo de la comunidad autónoma". Un modelo --ha defendido-- que cuente con "todos los parabienes" de los diferentes grupos políticos porque eso "nos da mucha más fortaleza a la hora de negociar los objetivos que con este modelo de financiación autonómica queremos conseguir", ha abundado.

De otro lado, Ruiz Molina ha explicado que también habrá que hablar con el Estado para ver qué ocurre con la deuda viva que mantiene Castilla-La Mancha, donde una parte de ella --ha dicho-- es consecuencia de las decisiones que han ido adoptando los diferentes gobiernos, y otra es consecuencia de la infrafinanciación que, considera el consejero, tiene la comunidad autónoma.

"Nosotros no somos la única comunidad autónoma que va a reclamar una quita en relación con la deuda que mantenemos con el Estado que es --ha indicado-- consecuencia del Fondo de Liquidez Autonómica".

La condición de Núñez

Esa ronda de contactos ha terminado con el PP de Castilla-La Mancha cuyo presidente Paco Núñez, ha reafirmado su "compromiso" y "apoyo" al Ejecutivo autonómico en las negociaciones con el resto de comunidades autónomas y con el conjunto del Estado para la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque para dar ese apoyo ha exigido que Castilla-La Mancha "no pierda ni uno solo de los mil millones" que está dejando de percibir, ha dicho, "como consecuencia del marzo de negociación autonómica de Rodríguez Zapatero, que perjudicaba a Castilla-La Mancha en mil millones al año". "Esa condición la hemos marcado claramente", ha reiterado.

Tras su encuentro con García-Page, ha defendido que su compromiso es "con Castilla-La Mancha y con los castellanomanchegos por encima de todo", por lo que, ha insistido, va a defender "cualquier tipo de negociación que se emprenda a la hora de conseguir más recursos para Castilla-La Mancha".

Imagen del encuentro entre el PP y el Gobierno de Page. Óscar Huertas

En cuanto a la propuesta inicial, el presidente 'popular' en la región ha considerado que el camino iniciado les parece "adecuado pero insuficiente", por lo que ha exigido al Gobierno autonómico "más ambición a la hora de pelear por tener más recursos económicos".

Asimismo, ha considerado que debe existir "una compensación" por parte del Gobierno de España por esas pérdidas generadas por el actual marco de financiación autonómica, "ya sea en dinero corriente o en inversiones".

En cualquier caso, Núñez ha admitido que tiene "poca esperanza" de que el Gobierno regional pueda llevar las negociaciones a buen término para la Comunidad Autónoma cuando las conversaciones "se recrudezcan".

"No me produce ninguna alegría ser consciente de que, cuando el Gobierno de Sánchez apriete en la negociación, el Gobierno de García-Page no estará a la altura", ha lamentado.

Cs muestra su apoyo pero no para recibir "migajas"

Poco antes, García-Page recibía a la coordinadora autonómica de Cs en Castilla-La Mancha Carmen Picazo, quien ha asegurado que su partido estará "el primero" junto al Gobierno regional en el debate sobre la nueva financiación autonómica "si es para pelear por los derechos de los castellanomanchegos y por una financiación justa", pero ha advertido al Ejecutivo autonómico que no cuenten con ellos "si es para fingir que todo va bien y repartir las migajas de siempre".

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Picazo ha manifestado que desde Cs tienen claro que a la hora de hablar de financiación "no cabe hablar de partidismos".

García-Page, Picazo y Ruiz Molina este lunes en Toledo

"Se trata de sumar fuerzas todos juntos por el interés de Castilla-La Mancha y si hay un partido que, cuando es necesario, arrima el primero el hombro y trabaja por los intereses de los castellanomanchegos, ese es Cs", ha manifestado.

Así, ha apuntado que espera "no tener que lamentar que pase lo que es habitual en esta tierra", ha continuado, y es que la región salga "perjudicada" en ese nuevo sistema de financiación" del que, ha dicho, se temen que comunidades con características similares a Castilla-La Mancha se verían más beneficiadas que la propia región en el reparto.

Por ello, ha destacado que en Cs son "ambiciosos". "No somos más que nadie pero tampoco menos, si García-Page se conforma con esos datos, con ese conseguir un poquito más, yo no me conformo. Esta financiación sería un éxito para García-Page pero no sería un éxito para Castilla-La Mancha", ha continuado.

Para conseguir ese modelo de financiación que busca el partido naranja, Picazo ha apostado por medidas como ajustar el IRPF a la inflación para "minorar la pérdida de poder adquisitivo", bajar los impuestos y armonizarlos en toda España y garantizar la igualdad de los españoles.

Asimismo, ha pedido "solucionar de una vez" la "infrafinanciación económica" por la que se ha visto afectada Castilla-La Mancha a pesar de ser una Comunidad Autónoma que ha sido "generosa con España, aportando agua y energía nuclear".

"Es evidente que no es una cuestión, es difícil y se necesitan muchas dosis de paciencia e intentar buscar el consenso y de verdad que desde Cs pelearemos desde todo el territorio nacional", ha concluido.

El PSOE pide "una voz única" en Castilla-La Mancha

Los primeros en reunirse con García-Page han sido los representantes del PSOE regional, que han pedido al resto de partidos políticos de la región tener "una voz única" por encima de las siglas respecto a la posición de la Comunidad Autónoma en el debate sobre la nueva financiación autonómica y ha pedido al PP no entrar "en las doctrinas de partido y los mensajes simplones" para así tener "una voz única y fuerte en defensa del interés regional".

Así se ha expresado Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE CLM, quien ha insistido en que desde su partido buscan "una voz única por encima de los partidos políticos" y no quieren que haya "doctrinas partidistas" en el debate ya que de lo que se trata, ha dicho, es de "defender a Castilla-La Mancha por encima de todo y de todos".

Sergio Gutiérrez en rueda de prensa.

Gutiérrez ha recordado que el Gobierno autonómico ya ha sido capaz de llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios, por lo que ha abogado por que los partidos se unan a este espíritu de acuerdo. "No se trata de buscar posiciones de confrontación ficticia, se trata de buscar los elementos comunes de las demandas históricas que unos y otros hemos hecho siempre, poner seriedad y rigor en un debate tan complejo como el reparto de los recursos del Estado con rigor y con ansias de justicia para nuestra Comunidad Autónoma", ha defendido.

El secretario de Organización del PSOE regional ha insistido en que Castilla-La Mancha está "infrafinanciada" respecto a lo que le cuesta mantener unos "estándares mínimos" en sanidad, educación y servicios sociales, déficit que ha cifrado en mil millones de euros, por lo que ha remarcado la importancia de "revertir la situación" y ha opinado que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda "aún siendo buena, es insuficiente".

"Castilla-La Mancha hace un esfuerzo ingente para tener unos servicios públicos de primer orden y de alta calidad y para garantizar eso necesitamos que el Estado compense la deuda histórica que tiene con esta Comunidad Autónoma", ha incidido.

Por otra parte, aunque ha reconocido que esta no es "una reforma sencilla", Gutiérrez se ha mostrado convencido de que la posibilidad de acuerdo depende de la "alturas de miras del PP", porque 'populares' y socialistas gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas y tienen "mayoría más que suficiente" en el Congreso para sacar adelante los cambios.

El socialista ha señalado que se trata de que el PP "no haga lo mismo que con la reforma laboral" y no intente que el cambio de financiación autonómica "no le salga al Gobierno, aunque perjudique a los ciudadanos, con tal de erosionar más al partido del Gobierno".

"Necesitamos altura de miras, primero aquí, porque más fuerte será Castilla-La Mancha cuanto más consigamos una voz única en Madrid. Si el PP quiere, la reforma sale, y si el PP juega estará difícil poder acordar un nuevo reparto de la riqueza nacional", ha concluido.

