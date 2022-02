Barreda y sus recuerdos como presidente de Castilla-La Mancha: "No hubo corrupción de ningún tipo"

El socialista José María Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha, ha destacado la puesta en marcha de la Universidad regional, cuando ocupó el cargo de consejero de Cultura, como una de las decisiones que más ha contribuido a cohesionar la comunidad autónoma y transformar la sociedad.

Barreda se ha pronunciado así en una entrevista en CMM, recogida por Efe, con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en la que ha recordado sus experiencias desde su etapa de profesor universitario y su carrera política desde 1983 hasta 2011, en la que ocupó distintos cargos de responsabilidad que culminaron con la Presidencia de la comunidad autónoma.

El expresidente ha indicado que hace un balance positivo de esta etapa por considerar que ha contribuido "con honestidad" a que en esta comunidad autónoma se viviera cada vez mejor y ha añadido que también el reencuentro con los alumnos a la vuelta a la Universidad tras su carrera política ha sido muy gratificante.



Los "rojos" del Alcázar

De su etapa en la política también ha rememorado como una dura negociación la ubicación en el Alcázar de Toledo de la biblioteca de Castilla-La Mancha , que cuenta con los fondos del cardenal Lorenzana, tal vez, ha dicho, la "mejor biblioteca con fondos antiguos después de la Biblioteca Nacional".

Ha recordado la estratagema que utilizaron el entonces presidente José Bono y él para convencer al ministro Narcís Serra, a quien enseñaron primero cómo estaban los libros apilados en pasillos en la biblioteca de Toledo, "muy deteriorada" , y luego le mostraron el Alcázar, un edificio muy vacío e infrautilizado".

Cuando se encontraban allí, oyeron que en un corrillo de militares a su lado se decía: "Se creen estos rojos que van a ocupar el Alcázar. Están listos", pero dos días después el ministro se comprometió a instalar allí la biblioteca.

La celebración del centenario de la publicación del Quijote, que fue según ha dicho Barreda, "un éxito enorme" y la preparación del año Greco fueron otros hitos en su mandado, periodo en el que también se consiguió aprobar por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto favorable del PSOE y del PP una reforma del Estatuto de Autonomía que garantizaba el agua del trasvase Tajo-Segura para la región.

Sin embargo, ha recordado que, ya en el Congreso de los Diputados, hubo de retirarla cuando vio que el PP no lo iba a apoyar y, ha dicho, él no estaba dispuesto a rebajar sus reivindicaciones sobre el agua.

El expresidente ha señalado como un hecho muy duro el incendio de Guadalajara en el que murieron once trabajadores de un retén y ha dicho que fue algo "muy injusto" la utilización política que quisieron hacer de un accidente laboral, y ha recordado que cuando se produjo el relevo al frente de la Audiencia de Guadalajara el caso fue sobreseído y tratado como accidente laboral.

"No hubo corrupción"

Ha repasado también hechos como la intervención de la CCM o la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, en el que, ha recordado, el Gobierno regional no invirtió ningún recurso porque fue una iniciativa privada que se demoró en el tiempo se inauguró en el "peor momento" en medio de una crisis económica.

"Pero yo he pasado la prueba del algodón", ha afirmado Barreda, quien ha añadido que "estuvieron años buscando y no encontraron ningún escándalo porque nada había, y eso es un orgullo", ya que "en Castilla-La Mancha en aquellos años no hubo corrupción de ningún tipo".

En 2011, ha apuntado, gana las elecciones el PP y, ha dicho que, "como en el deporte, en política hay que saber ganar y saber perder. Yo supe perder, pero no estoy seguro de que otros supieran ganar".



Durante años, el PP estuvo hablando de la herencia recibida, pero Barreda se ha preguntado qué hubiera sido de Castilla-La Mancha durante estos dos años de pandemia de coronavirus si no hubiera sido por los hospitales que se construyeron durante su mandato (cuatro y se inició el de Toledo), los centros de salud, los 10.000 profesionales sanitarios contratados, los maestros y profesores y los colegios construidos.



José María Barreda ha anunciado que próximamente verá la luz un libro en el que cuenta todas sus experiencias y reflexiones.

