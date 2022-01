Decepción con la moratoria de Castilla-La Mancha contra las macrogranjas: "No frena el problema"

"Profundamente decepcionadas". Así se muestran la veintena de plataformas y asociaciones vecinales que componen 'Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas' después de que las Cortes regionales aprobasen el pasado jueves, con el único favorable del PSOE y la oposición de PP y Ciudadanos, la moratoria que suspende la concesión de licencias para la construcción de nuevas macrogranjas de porcino hasta finales del año 2024.

Según 'Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas', dicha norma "no frena el problema de la ganadería industrial" ya que "contiene varias excepciones", por lo que "no impedirá que en Castilla-La Mancha se sigan construyendo macrogranjas porcinas que ya tienen expediente en trámite, nuevos proyectos que no necesitan Autorización Ambiental Integrada (explotaciones de hasta 2.000 animales) y también los que cumplan con las llamadas Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) de la Comisión Europea aunque superen dicho número de cabezas". Además, recuerdan que la normativa para instalar macrogranjas de cualquier otra especie (pollos, gallinas, vacuno…) seguirá como hasta ahora.

Por todo ello, afean al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que contradiga el anuncio de moratoria realizado el pasado mes de diciembre, ya que "ni es por tiempo ilimitado, ni afecta a otros animales como aves o vacuno, ni abre el diálogo con los movimientos vecinales".

Posible proliferación

Además, 'Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas' alertan de que la nueva normativa "no frena el problema" y que, incluso, "podría fomentar que los proyectos porcinos se fraccionen en varias solicitudes de 1.999 cerdos para los que no hace falta Autorización Ambiental Integrada, manteniendo así la proliferación de la ganadería industrial en la región y sus efectos contaminantes en el agua y aire de las zonas rurales".

"El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado el texto para modificar la ley de Economía Circular y eliminar la tasa de eliminación de residuos: verter residuos saldrá gratis, también para los procedentes de otras comunidades autónomas", añaden.

En este sentido, el diputado regional del Partido Popular Miguel Ángel Rodríguez ha afirmado este martes durante una rueda de prensa que "es escandaloso que Page elimine la tasa por arrojar residuos en vertederos mientras que nos va a cobrar un impuesto nuevo por abrir el grifo", en relación a la nueva Ley del Agua, que tampoco convence a Ciudadanos.

García-Page y Garzón

Respecto a las críticas de García-Page al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por asegurar a un periódico británico que la carne que se exporta desde las macrogranjas es "mala" y procede de "animales maltratados", 'Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas' asegura que "no deja de ser coherente con la actitud del presidente de Castilla-La Mancha en los últimos años".

"No hay que olvidar que la Junta de Comunidades ha sido condenada dos veces por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por actuaciones relacionadas con el trato de favor a la ganadería industrial. La primera por apartar y sancionar a los veterinarios que señalaron irregularidades en el matadero de Tarancón de la empresa cárnica Incarlopsa. Y la segunda por conceder irregularmente la Autorización Ambiental Integrada a la macrogranja de Huerta de la Obispalía (Cuenca) donde, además, quedó demostrada la contaminación del agua del grifo de Torrejoncillo del Rey a consecuencia de la ganadería industrial", recuerdan.

La moratoria aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha ha generado un profundo malestar también en la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que se ha declarado "en guerra totalmente" y ha anunciado posibles movilizaciones sin descartar "ver cerdos en la calle".

