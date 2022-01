Castilla-La Mancha defiende la moratoria a las macrogranjas para "poner orden en el sector"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha defendido que la moratoria a las macrogranjas hasta 2025, que se votará en las Cortes este jueves, tiene el objetivo de “poner orden en el sector”.

Así ha contestado Fernández tras el anuncio de Asaja de recurrir la moratoria para no dar permisos a las macro-instalaciones de porcino hasta tal año, medida que llevó el PSOE regional al pleno, en el proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas. Salió adelante con el voto a favor de los socialistas y con la abstención de PP y Cs.

En este sentido ha explicado que respeta la decisión de Asaja e insiste en que se pretende ordenar el sector “para cumplir con unas condiciones garantes con el medio ambiente, en lo que se está trabajando”. Así, la consejera señala que la región “cumple estrictamente” con la ley, pero reconoce que existe un movimiento ciudadano que rechaza las macrogranjas, por lo que hay un conflicto social y, por ello, van a “poner orden”.

Además, reconoce que su deseo es que se haga de la mano del sector, añadiendo que la ganadería “genera empleo, productos de calidad y contribuye a fijar población en el medio rural”.

Polémica con Garzón

Acerca de la polémica surgida con las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian, la consejera ha anunciado que no apoyarán la petición del PP de reprobarlo, tachando la petición de “frívola”, tras el cambio de posición de los populares acerca de las macrogranjas.

"No habrá ninguna reprobación porque no utilizaremos la mayoría para hacer espectáculos. No vamos a apoyar la reprobación al ministro Garzón, igual que no reprobamos al señor Villa por ser condenado por el Tribunal de Cuentas por utilizar mal el dinero público, ni al señor Núñez por cambiar de posición ni hemos reprobado a Cospedal”, sentencia.

En la misma línea se ha mostrado la portavoz del PSOE en el Parlamento de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, que ha manifestado que “más que las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas, lo que es reprobable es la actitud del PP, que solo quiere atacar al Gobierno regional”.

“Solo quieren atacar al Gobierno y les da igual que, para ello, tengan que decir lo contrario que el día anterior. No son de fiar y a Núñez no le importa el sector ganadero, sino el sillón a toda costa”, ha sentenciado.

Críticas del PP

Por su parte, desde el PP nacional evidencian “la extrema debilidad política de Pedro Sánchez”, tal y como ha apuntado el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos.

En este sentido, preguntado por un mensaje en Twitter en el que el PP de Castilla-La Mancha alertaba en 2018 de las consecuencias para la salud pública de las macrogranjas, que esta formación ha borrado de esta red social, Montesinos ha apuntado que "el debate es si se está con el sector ganadero o no".

Cs pide la dimisión de Garzón

Ciudadanos, por su parte, ha querido expresar, este miércoles, su apoyo a los ganaderos de la región, pidiendo la dimisión del ministro Alberto Garzón.

Carmen Picazo, líder de la formación naranja, ha querido reivindicar el “excelente producto nacional” y la importancia de la ganadería como “motor de desarrollo laboral, económico y medioambiental”.

