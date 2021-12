García-Page, partidario de volver a los colegios con normalidad: "En septiembre el riesgo era mucho mayor"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de que la clases se retomen con normalidad en los colegios y en los institutos tras las vacaciones de Navidad pese a la explosión de contagios que la variante ómicron del coronavirus está dejando en toda España, donde la incidencia acumulada supera los 1.360 casos por cada 100.000 habitantes y es la más alta desde el comienzo de la pandemia.

"Cuando se decidió abrir el curso, el riesgo era mucho mayor que hoy. Y ahora tenemos soluciones infinitamente mejores que hace algunos meses", ha asegurado García-Page en referencia a la vacunación infantil, autorizada para niños desde cinco años de edad.

"No estamos marcando una pauta radical ni en relación a la hostelería ni con otras cuestiones festivas, así que no sería lógico suspender un servicio público tan esencial", ha añadido García-Page, cuyo Gobierno ha decidido este miércoles no aplicar nuevas restricciones anticovid en la región más allá de la limitación de las visitas en las residencias de ancianos.

"Si después de podernos mover por toda España durante las fiestas, luego el problema son los colegios... No parece muy razonable", ha argumentado García-Page, que ha añadido que en los centros educativos es "donde más observación hay" puesto que de la salud de los niños están pendientes tanto sus padres como todos los profesores, lo que permite una rápida reacción en caso de que surja algún brote de coronavirus.

"Apuesto por un modelo donde los profesores vean las cara a sus alumnos, un modelo que sea presencial, que es lo que garantiza una educación de calidad", ha finalizado García-Page, aunque ha reconocido que Castilla-La Mancha se someterá "a lo que se diga con carácter general" en toda España.

