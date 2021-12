Toledo, Cuenca, Guadalajara, Daimiel (Ciudad Real) , Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motilla del Palancar (Cuenca), Illescas (Toled), Talavera de la Reina, El Bonillo y Villarrobledo (Albacete). El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 reparte este miércoles 2.408 millones de euros y estas han sido las diez localidades de Castilla-La Mancha en las que ha caído un pellizo.

Cuatro quintos y dos cuartos

A las 10:03 horas de la mañana, poco después de comenzar la retransmisión del sorteo, la localidad ciudadrealeña de Daimiel era agraciada con el primero de los ocho quintos premios -número 92.052-. Con 30 series vendidas, el gerente de la administración número 2 de Daimiel, situada en la calle Santa Teresa, se mostraba entusiasmado por haber repartido 1,8 millones de euros en este municipio.

"Estaba adelantado algunas otras cosas cuando, de repente, ha empezado a sonar el teléfono y me he enterado por quien me ha llamado de que habíamos sido afortunados en vender el primer premio de la lotería de hoy", ha dicho. "No me lo puedo creer, no doy crédito y estoy muy nervioso", comentaba emocionado. Esta administración ya vendió otro quinto premio en 2015 y parte de un segundo premio en 2004.

Sin embargo, este no es el único quinto que ha caído en la región. A las 11.13 horas, los niños de San Ildefonso cantaban el número 26.711, el tercero de los quintos premios dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo. Esta vez, la suerte se iba para Motilla del Palancar (Cuenca), con una serie vendida.

A este premio se ha sumado también una serie del sexto quinto premio -con el número 34.345 y cantado a las 12.45 horas- ha sido vendido por la administración 'Doña Lola' de Toledo capital, donde también se han repartido en este sorteo los diez décimos de una serie premiada con el segundo cuarto premio.

Este segundo cuarto premio, que ha recaído en el número 91.179, ha sido vendido en ventanilla. En declaraciones a los periodistas, la responsable de esta administración que es la número 1 de Toledo y está situada en la calle Toledo de Ohio, Cristina Carrascosa, ha explicado que "nos ha pillado en huelga" y con la administración cerrada. Además, ha asegurado que se ha enterado del premio por la prensa.

El 42.833 deja más de un millón en la región

Con otro cuarto premio -dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo- han sido agraciados Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Cuenca y Guadalajara capital, Illescas y en Toledo capita, El Bonillo y Villarrobledo (Albacete). Esta vez, con el número 42.833. Así, en todas las provincias de la región se han repartido un total de 1.060.000 euros.

Cristina Puerta, hija del lotero de la administración El Cuco Encantado de Cuenca, José Eugenio Puerta, ha asegurado que están "súper contentos" por haber repartido una serie del número 42.833, y ha admitido que están todavía "un poco en shock" y "nos les ha dado tiempo a celebrarlo mucho".

Por su parte, el lotero de la administración número 9 de Guadalajara, Miguel Lope Carvajal, quien ha asegurado a los periodistas su "tremenda satisfacción" tras conocer que se ha vendido en ventanilla y que, por tanto, a gente del barrio fundamentalmente. Una alegría que también ha compartido la administración de lotería 'El Quijote de Oro' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Finalmente, el número 89.109 -cantado a las 13.21 horas en la novena tabla- ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie, que ha ido a parar a la administración 'La Caprichosa' de Toledo y al Hotel Oasis de Talavera de la Reina. Ambos habían repartido una serie de este número.

El Gordo pasa de largo

Por desgracia, el número 86.148, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad -dotado con 4.000.000 euros a la serie y 400.000 euros el décimo- ha pasado de largo en Castilla-La Mancha.

Este premio ha sido cantado a las 12.12 horas y ha caído en Madrid, Las Palmas, Santoña (Cantabria) y Ayamonte (Huelva).

También han esquivado nuestra región el número 72.119, agraciado con el segundo premio, y el 19.517, correspondiente al tercer premio.

Lotería de navidad 2021.

