Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este miércoles el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2022, que asciende a 12.273 millones de euros incluido el gasto financiero, con el único apoyo de los diputados del PSOE, que tienen mayoría absoluta en la cámara regional.

El presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha para 2022 ha recabado el voto en contra del PP y Cs y, tras 13 horas de debate -distribuidas entre las sesiones de este martes y este miércoles-, no se han aprobado ninguna de las 811 enmiendas parciales que ambos partidos de la oposición han mantenido vivas para su debate en el pleno del parlamento.

Las cuentas aprobadas este miércoles, y que podrán entrar en vigor el 1 de enero de 2022, ascienden a 12.273 millones de euros, incluido el gasto financiero, y si no se tiene en cuenta el gasto financiero suma 9.871 millones, el 2,1 % más que el presente año, es decir, 204,2 millones más.

En su turno de intervención para cerrar el debate en el pleno, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que se trata de un presupuesto que "mira por las familias, por las empresas, las pymes y los autónomos", al tiempo que "refuerza los servicios públicos fundamentales" y los servicios sociales, y es "la principal herramienta" para la reactivación económica y la creación de empleo.

Ruiz Molina ha subrayado que en las cuentas aprobadas este miércoles se recogen los compromisos incluidos en el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha, firmado con los agentes sociales y económicos, por lo que ha opinado que es "una incongruencia" que "el presupuesto esté muy bien visto por la sociedad, pero no por los grupos" en el parlamento.

En particular, el consejero de Hacienda ha expresado "el orgullo" que siente hacia el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y su equipo, así como a los miles de profesionales que luchan día a día contra la pandemia. Y ha agradecido al Grupo Parlamentario Socialista la labor desarrollada en la "búsqueda incansable" de consensos.

"Sé que no ha sido posible y le recomiendo a Núñez una lectura para que de cara al presupuesto de 2023 no adolezca de esos errores tan garrafales", ha indicado para agregar que han sido dos jornadas "intensas y muy provechosas en las que nos podemos hacer una idea de lo que se quiere para sociedad en los próximos años".

En este sentido, ha reafirmado que estas cuentas para 2022 refuerzan los servicios sociales y son la "principal" herramienta para la reactivación económica y del empleo, partiendo del diálogo social como seña de identidad.

En este punto se ha preguntado si no es una incongruencia que esté "muy bien visto" por la sociedad y no por los grupos de la oposición de las Cortes. "Es una pregunta que les hago y que creo que van a tener que reflexionar", ha dicho, para dirigirse a Cs y preguntar si no es una "incongruencia" que apoyaran los de 2021 y estos no cuando son una continuación de los mismos.

Con todo, Ruiz Molina ha vaticinado que el presupuesto servirá para acabar con la pandemia en 2022 y para que toda la sociedad salga más fuerte de la crisis, cumpliendo los objetivos que el ejecutivo castellanomanchego se había marcado. "Están hechos con cabeza, corazón y alma como caracteriza a Page y su consejo de Gobierno", ha concluido.

Previamente, la jornada comenzaba con el debate de las enmiendas pendientes del día anterior sobre sanidad u bienestar social. Así, el diputado de Cs Daviz Muñoz ha sido el encargado de abrir el bloque de las enmiendas sanitarias y del Sescam ha pedido recuperar la carrera profesional sanitaria, estabilizar al personal contratado en pandemia, un plan de simplificación administrativa, otro de transportes para profesionales o un complemento salarial para personal que fija destino en zonas despobladas; a lo que ha sumado que la atención psicológica sea esencial en la Atención Primaria, una estrategia contra desordenes alimenticios o atención específica para el COVID persistente.

De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha lamentado que en Castilla-La Mancha se reduzca en 2022 un 2% el dinero destinado a sanidad con "una merma importante" para la asistencia de los pacientes, despidos o que no haya contrataciones, por lo que ha solicitado dotar suficientemente a las plantillas; a lo que ha unido un plan de eliminación de listas de espera o recuperar la carrera profesional sanitaria.

Para cerrar este bloque, el diputado del PSOE José Antonio Contreras ha defendido que le prepuesto sanitario supone el 31% del montante total de las cuentas regionales para 2022 por lo que ha dicho que queda claro el compromiso con la Junta en materia sanitaria; lo que ha refrendado también el diputado Ángel Godoy quien ha reprochado al PP que no haya hecho en su intervención ninguna referencia al "éxito" en la vacunación regional.

En bloque de Bienestar Social, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha desgranado las enmiendas de su grupo solicitando más personal para residencias y su medicalización, así como mas coordinación entre servicios sociales y sanitarios, reprochando al Gobierno que no quiera mejorar el estado del bienestar regional.

El diputado del PP Vicente Aroca ha dicho que no comparte las razones por las que el PSOE va a rechazar las enmiendas de los 'populares' a esta partida y ha defendido que corrigen desequilibrios que contienen las cuentas. "Es un no al PP", ha dicho, para pedir que las acepten demostrando así su "sensibilidad y humanidad".

Finalmente, el diputado del PSOE Fernando Camacho ha tachado las enmiendas del PP a Bienestar Social de "auténtica vergüenza y absoluto disparate". "El PP se ratifica en los recortes que plantea en sus enmiendas y no tiene humanidad ninguna", ha lamentado.

