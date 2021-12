El 92.052, el primer quinto premio, deja 1,8 millones de euros en Daimiel (Ciudad Real)

El 92.052 es el primero de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad de 2021, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo, que se cobrarán íntegramente ya que sólo pagan impuestos a Hacienda los premios superiores a 40.000 euros.

El primer quinto premio está muy repartido: Madrid (Doña Manolita), Algeciras (Cádiz), Daimiel (Ciudad Real, Coruña, Barakaldo, Jaén, San Pedro del Pinatar (Murcia), Manises (Valencia), Cádiz, Granadilla de Abona (Tenerife), Granada, Canet de Berenguer (Valencia)...

Para cobrar cualquiera de los ocho quintos premios hay que acudir a las siguientes sucursales bancarias: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco. Puede cobrar su décimo desde el 22 de diciembre, día del sorteo, hasta el 22 de marzo de 2022, ya que los décimos caducan a los tres meses.

Si su premio, en cambio, es inferior a 2.000 euros puede cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías, e incluso, por Bizum, la novedad de este año.

1,8 millones en Daimiel

El número 92.052 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. La localidad ciudadrealeña de Daimiel ha sido agraciada con 30 series, lo que hacen un total de 1,8 millones de euros.

José Vicente García-Retamero, gerente de la administración de loterías número 2 de Daimiel, que ha vendido 30 series del número 92052 premiado con un quinto premio del sorteo de Navidad, se ha mostrado entusiasmado por haber repartido 1,8 millones de euros en este municipio ciudadrealeño.

En declaraciones a Efe, García-Retamero ha explicado que la llegada de este premio le ha pillado completamente de sorpresa cuando apenas hacía unos minutos que había abierto las puertas de su establecimiento.

"Estaba adelantado algunas otras cosas cuando, de repente, ha empezado a sonar el teléfono y me he enterado por quien me ha llamado de que habíamos sido afortunados en vender el primer premio de la lotería de hoy", ha dicho. "No me lo puedo creer, no doy crédito y estoy muy nervioso por ver que hemos podido repartir 1,8 millones de euros al haber vendido estas 30 series", ha asegurado.

El lotero ha comentado que desea que este premio llegue a quienes más lo necesitan y a cuantas más personas mejor porque "en estos momentos que estamos viviendo, esto puede suponer un respiro para muchas de familias", ha indicado. En cuanto a los afortunados, cree que todos los décimos vendidos, casi con seguridad, son clientes habituales de su administración de lotería.

La administración número 2 de Daimiel, situada en la calle Santa Teresa, no es la primera vez que reparte algún premio importante de la lotería ya que en 2015 vendió un primer premio de la Lotería del Jueves, y otro quinto premio de la Lotería de Navidad en ese mismo año, y en 2004 también vendió parte de un segundo premio de la Lotería de Navidad.

El segundo quinto premio pasa de largo en Castilla-La Mancha

El número 70.316 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Este premio ha pasado de largo en Castilla-La Mancha.

El número fue cantado a las 10.03 horas en el décimo alambre de la segunda tabla.

