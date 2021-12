La agenda informativa del sábado en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--12.00 horas: en Herencia, el senador y secretario de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, atiende a los medios en la localidad de Herencia (Avenida Tierno Galván, Mercadillo Municipal).

Sociedad y Cultura

--9.00 horas: en La Roda, el alcalde, Juan Ramón Amores, participa en las Jornadas Técnicas de Natación organizadas por la RFEN y la Federación de Natación de Castilla La Mancha y que contará con la participación de los nadadores olímpicos Juanmi Rando, Lidón Muñoz y los hermanos Olaf y Aschwin Wildeboer, en el Centro Cultural San Sebastián.

--10.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Sostenibilidad, Mariana Boadella, y otros miembros de la Corporación Municipal, participan en la I Jornada de sensibilización medioambiental y recogida de basura 'Basuraleza' organizada por la Universidad Popular de Ciudad Real, en los alrededores de la torre del embalse del Vicario.

--10.15 horas: en Cuenca, la Asociación Pisto Ecológico presenta una campaña de sensibilización y concienciación de consumo ecológico y de proximidad, en el Museo de Paleontología.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, visita, a la nueva tienda que la asociación Down Caminar Ciudad Real va a abrir en esta ciudad en la avenida del Rey Santo, 3. Durante la visita, la consejera atenderá a los medios de comunicación.

--11.00 horas: en Tomelloso, XXVI Jornada contra la Violencia de Género. Bajo el lema 'No a la violencia contra las mujeres, no es no', en el pabellón de la Ciudad Deportiva.

--11.45 horas: en Toledo, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, asiste al encuentro entre España y Francia, perteneciente al I Torneo Internacional de Balonmano Promesas 'Ciudad de Toledo', así como a la posterior entrega de trofeos, en el Polideportivo 'Rafael del Pino' (Carretera de la Peraleda, s/n).

--12.00 horas: en Toledo, concentración para pedir la apertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores 100% público, en la calle Chapinería.

--12.00 horas: en Tomelloso, en el salón de actos de la Casa de Cultura, presentación del cómic 'Miguel Ángel de la Guarda' del escritor Pablo Conde y el dibujante Fran I. Periañez. Asistirá la concejala de Cultura, Nazareth Rodrigo.

--18.00 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, y otros miembros de la Corporación Municipal asisten a la representación de ¿Y si pido que me cuentes? de Veleta Roja, en el Museo de El Quijote.

--18.15 horas: en Cuenca, acto de descubrimiento de la placa que dará a la pista central de El Sargal el nombre de Paulino Fernández, al que acudirá el alcalde, Darío Dolz, en el Pabellón polideportivo 'El Sargal'.

--18.30 horas: en Villanueva de la Torre, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, asiste al Certamen de Villancicos que se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Plaza Mayor, s/n). Esta previsión es sólo para medios gráficos.

--19.00 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, la concejala de Participación Ciudadana y responsable de EDUSI Ciudad Real, Sara Martínez, y otros miembros de la Corporación Municipal asisten a la entrega de premios de las actividades dentro de la jornada de información de EDUSI en el barrio del Pilar. Se atenderá a los medios en el Centro Social del barrio de 'El Pilar'.

--19.00 horas: en la Roda, el alcalde, Juan Ramón Amores, asiste al concierto de la Banda Municipal de Música a beneficio de Cruz Roja, en el Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura.

--19.00 horas: en Toledo, la alcaldesa, Milagros Tolón, presenta el libro 'Toledo Olvidado 5', de Eduardo Sánchez Butragueño, en el Centro Cultural San Marcos

--19.00 horas: en Cuenca, acto para inaugurar el tradicional Belén de Plaza de la Hispanidad, que estará amenizado por el Grupo Tiruraina, al que asistirá el alcalde, Darío Dolz, en la Plaza de la Hispanidad.

--19.00 horas: en Talavera de la Reina, espectáculo dramático, musical y de danza 'María Pacheco' de la Compañía Danza y Teatro de Castilla-La Mancha, en el Teatro Palenque.

--20.30 horas: en Miguelturra, concierto de la Banda Sinfónica de Música, en en el CERE.

Sigue los temas que te interesan