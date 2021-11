El PP dice que Page merece un "tirón de orejas" por su oscurantismo sobre los fondos europeos

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha confía en que el PSOE abogue por la "transparencia" y apoye la creación de una comisión no permanente de estudio sobre fondos europeos, en la que además de escuchar a la sociedad civil y conocer qué espera de estos fondos, se mejore su gestión para que sean más efectivos y contribuyan a la recuperación económica de la región.

Así lo ha indicado el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno, que, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Dirección del Grupo, ha indicado que en esta cuestión, que su partido lleva al pleno de las Cortes de este jueves, el presidente regional, Emiliano García-Page, "merece un tirón de orejas" porque, a su entender, no la está gestionando con la "transparencia que requiere".

"Tienen una importancia vital en la recuperación socioeconómica y sanitaria de la región y no pueden estar tildados de la opacidad que tienen en este momento", ha denunciado el parlamentario popular, que ha añadido que no se sabe cuánto dinero ha llegado, ni cuándo va a llegar todo, ni el calendario.

"Tampoco sabemos cuáles son las condiciones que Pedro Sánchez ha puesto al Gobierno de Castilla-La Mancha para la ejecución de esos fondos. Solo hemos visto al vicepresidente de del Gobierno de Castilla-La Mancha hablar de cientos de proyectos y de la creación de un órgano interno para abordarlos", ha añadido. "Esperamos que Page pise realidad y trabaje por los intereses de Castilla-La Mancha. Si es así en PP tendrá un aliado fiel" ha asegurado Moreno.

Debate general sobre energía

En su comparecencia ante los medios, el parlamentario popular también se ha referido al debate general sobre la repercusión del aumento del coste de la energía sobre la economía en la región que su grupo propone también al pleno de este jueves.

El principal grupo de la oposición en las Cortes castellano-manchegas también espera sumar al PSOE y a Cs para reclamar al Gobierno de España acciones que reduzcan la presión fiscal que soportan los ciudadanos, ante el "extraordinario encarecimiento de la luz", que está originando una inflación "comprometida y comprometedora para el futuro de las cuentas publicas del país y de las familias".

El viceportavoz del PP también ha aludido al incremento de la inflación, el más elevado de los últimos 29 años, extremo que a su entender evidencia la necesidad de tomar decisiones rápidas a fin de evitar una "clara depreciación de los salarios de trabajadores y de pensiones, y por tanto la pérdida del poder adquisitivo de las personas".

"Los costes energéticos están originando muchos problemas. Entendemos que Page debe asumir su responsabilidad como mandatario en esta región y reclamar a Sánchez cualquier medida que venga a paliar la repercusión de estas cuestiones en el ámbito de la región. Se debe reducir la carga fiscal que los ciudadanos soportan con estas cuestiones", ha insistido Moreno, que he terminado afeando que el presidente regional, en lugar de alumbrar soluciones "urgentes", esté haciendo "mutis por el foro".

Respuesta del PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, aunque no ha descartado que su grupo parlamentario en las Cortes regional vaya a rechazar la creación de una comisión como propone el PP para gestionar los fondos europeos, pues se verá en la votación del pleno, sí ha pedido al principal partido de la oposición "lealtad" y "propuestas", pues considera que "hay cosas que hacer para perder el tiempo en tacticismos".

Y es que la también europarlamentaria socialista, en rueda de prensa, se ha mostrado sorprendida por la petición de los 'populares', alegando que es "bastante cínico y sospechoso" que el PP quiera plantar dicha comisión, "cuando no solo no ha apoyado los fondos", que a su entender son "muy ambiciosos", sino que "se ha reído de ellos".

"Se reía del Gobierno de España cuando fue el primero en plantear la creación de fondos de esta envergadura, e intentaron boicotear la realización de estos proyectos europeos. Fue bochornoso que fuera a Europa para impedir que España recibiera 140.000 millones de fondos europeos", ha condenado.

"Esto es una realidad y hay que recordarlo, y, ahora, ¿quiere una comisión permanente para seguir boicoteando? No entiendo el cambio de postura, sobre todo cuando no ha cambiado el posicionamiento del PP en Castilla-La Mancha y España", ha denunciado Maestre, que ha lamentado que en el seno de la Unión Europea no ha habido ni un solo país cuyo principal líder de la oposición haya viajado a Europa, como sí hizo Pablo Casado, a "insultar a su gobierno y a poner en duda esos fondos". "Ha hecho falta que la presidenta de la Comisión venga a España y elogie lo que ha hecho con los fondos de recuperación", ha recordado.

Por ello, la portavoz de los socialistas castellano-manchegos ha asegurado que los populares tienen "poca legitimidad y credibilidad" a la hora de plantear crear una comisión parlamentaria cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha "lleva meses y meses proponiendo proyectos tractores que traigan riqueza e inversiones a Castilla-La Mancha, mientras el PP, como siempre, está con el paso cambiado".

Maestre, que ha apuntado que a los de Pablo Casado "nunca les gustaron los fondos europeos", pese a ser el mayor revulsivo económico que va a recibir el país, ha terminado defendiendo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejercido con "la mayor transparencia posible todos los trámites adoptados, les ha dado participación y en este camino ha habido insultos y cuestionamientos". "Hay cosas que hacer como para perder el tiempo en tacticismos", ha zanjado.

