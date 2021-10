El yogur Danone de Page, la Coca-Cola del PSOE y los carteles de "San Emiliano" y Cospedal

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto el cierre a lo que ha sido su quinto Debate sobre el Estado de la región desde que asumiera la Presidencia de la Comunidad Autónoma pidiendo a los tres grupos políticos con representación en las Cortes -PP, PSOE y Cs- explorar acuerdos de cara a las 21 propuestas de resolución que tendrán que debatirse este jueves en la segunda sesión de la cita.

En su último turno de palabra para dar réplica al turno de intervención del Grupo Socialista, ha apuntado al consenso tras más de 12 horas de debate. García-Page ha reclamado a los grupos parlamentarios de cara a las votaciones de las propuestas de resolución que se suscitarán este jueves que intenten buscar acuerdos y "encontrar escenarios de consenso".

Y todo ello en un contexto en el que el PSOE "nunca había tenido tanto poder" territorial en la Comunidad Autónoma, ya que gobierna en las principales capitales de provincia y en las cinco diputaciones provinciales.

El Danone

García-Page ha hecho un paralelismo sobre lo que significa el PSOE para Castilla-La Mancha haciendo uso de la marca de yogures Danone.

"Si la gente lo que quiere es yogur, no pide yogur, pide Danone. Aquí, si la gente pide Castilla-La Mancha, pide Partido Socialista. Es una identificación clara. ¿Quién va al bar y pide refresco de cola? La gente pide Coca-Cola. Y cuando la gente pide Castilla-La Mancha, pide Partido Socialista", ha reiterado.

Ha pedido, por tanto, a su bancada en las Cortes, que "gobierne para la gente con cercanía, diálogo y moderación", algo que ya escuchó a los presidentes José Bono y José María Barreda.

En un momento del debate, Emiliano García-Page ha citado un hecho "curioso": existe en España un municipio llamado San Emiliano con una pedanía de nombre Cospedal, en la provincia de León.

"Es curioso. Yo he estado y me he hecho una foto en los dos carteles, yo no les he puesto el nombre. En el de San Emiliano no había pinchos, y en el de Cospedal sí. Espero que los hayan quitado", ha bromeado, tras lo que ha pedido a la bancada del PP que "no se cabree".

