El exdiputado por Toledo a Ana Pastor: "Borro lo que me sale de los c..., verificadora"

"El exportavoz de Ciudadanos borró más de 39.000 tuits antes de ir a la convención de Casado. Muchos eran contra el PP", comentó Pastor en su cuenta de Twitter haciéndose eco de una noticia de El País en la que informaba que Juan Carlos Girauta había aligerado de forma considerable sus comentarios en la red social del pajarito.

El exportavoz de Ciudadanos borró más de 39.000 tuits antes de ir a la convención de Casado. Muchos eran contra el PP https://t.co/L0D48J1E5u — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 5, 2021

Supuestamente muchos de los tuits borrados eran contra el PP y Girauta los habría eliminado poco antes de acudir a la convención que este partido celebró el pasado fin de semana en Valencia.

No tardó en reaccionar el que fuera uno de los fundadores de Ciudadanos y actual columnista de Abc. Y lo hizo de forma contundente a través de Twitter con este comentario: "Borro lo que me sale de los cojones, señora. Y por cierto, abundar en la falacia post hoc no es muy aseado, verificadora".

Borro lo que me sale de los cojones, señora.



Y por cierto, abundar en la falacia post hoc no es muy aseado, verificadora. https://t.co/RThtuCF4tE — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 5, 2021

