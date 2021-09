Está contenta y ni puede ni quiere ocultarlo. Va a ser madre por segunda vez y aunque aún no se le nota el embarazo y se encuentra perfectamente es evidente que es toda una madraza. Tal vez por eso, cuando preguntas por su hijo Alex, de quince meses, saca el móvil y como cualquier madre orgullosa te enseña varías fotos, incluso un vídeo donde se ve que ya come solo. ”Me tiene loca, se me cae la baba, es precioso”, señala.

La entrevista con EL ESPAÑOL / ELDIGITAL CLM se celebra mitad en las Cortes de Castilla-La Mancha -aprovechando la visita que ha realizado al presidente de la comunidad- y mitad telefónicamente debido a su saturada agenda. Al contrario de lo que puede esperarse, tras los últimos resultados electorales de su partido, en su presencia se tiene la sensación de que tiene la fuerza y las ganas de siempre, con la mirada puesta no solo que su partido sobreviva, sino que en el futuro sea decisivo para poder gobernar.

De hecho mantiene una actividad frenética, un ritmo que no tiene intención de bajar y con la mirada puesta en las elecciones generales. Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera - 1981), licenciada en Derecho y Administración y dirección de Empresas, realizó un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica de profesión, fue galardonada como subcampeona en la categoría de "Joven Europeo del Año" en 2014 y desde entonces no ha parado de ascender profesional y políticamente. Es joven, preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy bien amueblado, liberal y de centro en estado puro. Con ella no hay preguntas sin respuesta y no tiene pelos en la lengua a la hora de desenmascarar las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.

En Castilla–La Mancha ustedes tienen cuatro diputados autonómicos, y gobiernan o han gobernado en solitario en 21 municipios, incluidos ayuntamientos importantes como Ciudad Real ¿Hay un riesgo de que se desplomen siguiendo la estela de lo que está ocurriendo con su partido a nivel nacional?

Ciudadanos sigue siendo un partido fuerte y de gobierno. Gobernamos o hemos gobernado en tres capitales de provincia, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, donde ahora tenemos la alcaldía, y en otros municipios más pequeños. En Castilla–La Mancha se ve Ciudadanos como un partido de gobierno y aunque a nivel autonómico no estamos gobernando sí que hemos hecho una oposición muy responsable, con mucho protagonismo, llegando a acuerdos. Ciudadanos tiene un peso muy importante en Castilla–Mancha, que es una tierra moderada a la que le gusta la tranquilidad y la estabilidad, valores perfectamente representativos de nuestra opción política.

"Todo el mundo sabe que España es un país mejor con un partido como Ciudadanos"

Vamos, que van a ser capaces de ser imprescindibles y doblarle el pulso a las encuestas que, en esta tierra, les auguran un mal resultado…

El centro y el partido liberal es imprescindible. Allí donde gobernamos la valoración es muy buena. Ciudadanos es un partido que se ha consolidado y que sigue siendo imprescindible y muy necesario. Nosotros estamos en contacto con nuestros socios, los liberales europeos, y todo el mundo sabe que España es un país mejor con un partido como Ciudadanos que da estabilidad, y aporta modernidad, y regeneración. Vamos bastante bien.

¿A quién preferiría de compañero de viaje en las próximas elecciones llegado el caso, a Paco Núñez, o a Emiliano García–Page, si ustedes son partido bisagra?

R.- Lo que me gustaría es que hubiera por fin alternancia política en Castilla–La Mancha, y que Ciudadanos pudiera gobernar y liderar el Gobierno. Pero evidentemente somos un partido de consenso, y en una tierra como esta se valora mucho, como le digo, la estabilidad, los acuerdos y los pactos. Es una tierra de pactos. Ciudadanos siempre ha estado abierto al diálogo, poniendo en valor, eso sí, nuestras señas de identidad, las políticas liberales y sensatas, cuidando el medio ambiente, y las políticas sociales, que también las puedan disfrutar a nivel autonómico.

Pero llegado el caso, ¿con quién se sentirían más cómodos, con el PP o con el PSOE?

Para las elecciones queda una eternidad, y desde luego nosotros no vamos a repartir cargos imaginarios. Queda mucho trabajo por hacer para devolver la ilusión al electorado y mucho tiempo para las elecciones. De momento estamos centrados en ser en esa tierra una oposición útil, conseguir cosas y prepararnos por si nos dan la responsabilidad las urnas de gobernar.

Esta semana usted ha tenido su primer encuentro institucional con Emiliano García–Page. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento en las posiciones?

Efectivamente, ha sido mi primera visita institucional con el presidente de Castilla–Mancha, enmarcada en las que estoy haciendo por diferentes comunidades autónomas. Analizamos la situación política autonómica y nacional, pusimos en valor los pactos y le dije que mantendríamos esa opinión responsable y exigente que tenemos. Fue una reunión cordial porque los dos creemos que es sano hablar entre diferentes ideológicos, máxime si se trata de personas que tenemos responsabilidades políticas relevantes.

¿Ideológicamente hay puntos de encuentro entre el presidente de Castilla–La Mancha y usted, aunque Cs ya no sea socialdemócrata sino liberal?

Emiliano García–Page y yo tenemos en común las discrepancias con Pedro Sánchez. Al presidente de Castilla–La Mancha yo le reconozco mucho la valentía de las palabras que tiene muchas veces, diferenciándose y separándose de cosas que está haciendo Sánchez. Pero él, como otros barones socialistas, debería tener más valentía en los hechos y no sólo en las declaraciones. Al final sólo se queda en las palabras y Sánchez sigue haciendo las mismas cosas: fomentando una España desigual, y haciendo cesiones al nacionalismo. Y eso afecta a muchas Comunidades Autónomas, y una de las principales, obviamente, es Castilla–La Mancha, que ha sido tradicionalmente olvidada en infraestructuras y en atenciones por parte de los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Mujer, reconozca que el presidente Page ha sido implacable con el tema de los indultos…

Claro, reconozco la valentía en sus declaraciones críticas con los indultos, pero le pido a él y a otros líderes socialistas que sean valientes con los hechos, quedarse sólo en palabras críticas no soluciona nada. En las Cortes de Castilla–La Mancha, Page tuvo la oportunidad de votar sin medias tintas las resoluciones de la oposición, pero mantuvo la ambigüedad de su posición sobre los indultos al votar una resolución a favor y otra en contra. Es decir, que ni siquiera en las votaciones los socialistas críticos tienen la misma posición que en las declaraciones. Lo que le pido es que tengan la misma valentía a la hora de votar, y que mantengan también sus discrepancias en los órganos internos del PSOE. Aun así, yo prefiero que digan públicamente lo que piensan, pero la valentía y la actitud crítica no se construyen sólo con palabras, sino con hechos.

Permítame un inciso, ¿tiene también prevista una entrevista con Paco Núñez, el líder del PP?, ¿le conoce?

Al señor Núñez no le conozco mucho. La visita a Page se enmarcó en una ronda que he hecho con Lamban, Moreno Bonilla, Mañueco, etc., pero nuestros diputados autónomos y nuestra portavoz, Carmen Picazo, tienen conversaciones fluidas con el líder del PP, como con todos los grupos parlamentarios. Castilla–La Mancha es un ejemplo claro del papel dialogante y estabilizador de Ciudadanos.

Dígame, ¿cuántas veces ha tenido la tentación de tirar la toalla cuando le pasan las encuestas sobre la situación de su partido?

Cuando cogí el liderazgo del partido, Ciudadanos estaba en una mala situación. El 10 de noviembre sacamos un resultado muy malo, y después, aunque las encuestas seguían cayendo, yo acepté el reto una vez que los afiliados me eligieron. Sé que esto va a ser complicado, pero estoy convencida de que vale la pena, y no he pensado nunca en tirar la toalla. España es un país mejor con un partido como Ciudadanos. Creo que el espacio del liberalismo del centro derecha en nuestro país ha venido para quedarse, y cada día tengo más claro lo necesarios que somos para la reforma, la regeneración, la modernidad y la estabilidad de nuestro país. Ciudadanos es imprescindible para que el nacionalismo y el populismo no ganen la batalla. Tanto mi equipo como yo somos fuertes y estamos convencidos.

¿Y Albert Rivera ha sido leal con usted?, porque muchos dicen que está trabajando en la sombra para el PP…

Yo, como usted entenderá, no voy a estar todo el día respondiendo a rumores. Él ha dicho públicamente que dejaba la política. Mi relación personal con él sigue siendo correcta y buena, y me tengo que remitir a lo que él ha dicho públicamente.

O sea, que se siguen hablando, que no han dejado de dirigirse la palabra como se comenta…

Sí, hablamos de vez en cuando. No es una relación super constante, pero es cordial. Yo le deseo lo mejor a nivel personal.

¿El centro liberal son ustedes? porque Pablo Casado y el PP reivindican ese espacio y compiten por el electorado…

Tú no eres lo que dices que eres, sino lo que te reconocen los demás que eres. El PP no sé por qué se avergüenza de ser conservador, y, de hecho, están en el grupo de los conservadores en el Parlamento europeo. A nuestra convención vinieron nuestros socios liberales, de Alemania, Rumania, Holanda, etc. y mi grupo parlamentario ha estado con Macron estos días. Fuera de España esta discusión no existe, es ficticia. El PP es conservador y Ciudadanos liberal. No entiendo por qué el PP se esconde y se avergüenza, si es porque ve algo de malo en ser conservador. Si un partido que ha recurrido el matrimonio gay y la ley de eutanasia se reivindica como liberal, en Europa se parten de la risa en la cara.

¿Y en que se diferencian fundamentalmente?

En muchas cosas. Es verdad que queremos bajar los impuestos y apostamos por la economía de mercado, pero queremos eliminar burocracia, no controlar los jueces ni las televisiones, y defendemos una ley garantista de la eutanasia y del matrimonio LGTBI. Ser liberal implica muchas más cosas, y nuestro electorado lo sabe perfectamente.

"Creo que muchos votantes del PP no entienden que la principal obsesión de ese partido sea atacar a Ciudadanos"

Pues para muchos sigue en marcha una opa hostil del PP hacia ustedes…

Yo nunca he hablado de opa hostil, pero me remito a las declaraciones públicas de Pablo Casado y Teodoro García Egea, abriendo sus puertas para que se fueran los dirigentes de Ciudadanos. Pero la fuga ha sido tan pequeña que si esa era su intención han fracasado. Creo que muchos votantes del PP no entienden que la principal obsesión de ese partido sea atacar a Ciudadanos. Desde hace un año y medio ni el 5% de los cargos que estaban en Ciudadanos han abandonado su responsabilidad, es decir el 95% siguen en nuestro proyecto. Si el PP tenía una operación para absorbernos les está saliendo muy mal.

Dígame, ¿el recibo de la luz puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez que le haga salir de la Moncloa?, porque la subida no para...

La factura de la luz es un sablazo en toda regla para todas las familias, las más vulnerables, las clases medias, para los negocios y las pymes. En el tema de la factura de la luz se ha dejado claro el discurso vacío de este Gobierno. Ellos decían que no dejarían a nadie atrás, y cuando rascas ves que están generando más desigualdad y pobreza. Al final los únicos que viven mejor ahora que antes de que Pedro Sánchez viniera a la Moncloa son los líderes separatistas. Ellos sí que están teniendo todo lo que quieren.

¿Usted ha pedido la dimisión de Marlaska por el señalamiento que ha hecho a otros partidos tras el ataque homófobo que ha resultado ser falso?

Es lamentable la utilización que ha hecho el Gobierno de esto. Que un ministro del Interior señale a la oposición así de gratuitamente y diga que está generando odio es intolerable. Sólo un Gobierno como este puede permitirse un ministro como Marlaska. Justificó las agresiones a miembros de Cs en el Orgullo, cesó ilegalmente a un servidor público impecable como Pérez de los Cobos, la Justicia ha desautorizado suactuación en Ceuta... Este debería ser su último escándalo. Tiene que dimitir o ser cesado.

¿El hecho de que Podemos y Vox bajen en las encuestas significa que nos estamos empezando a vacunar de los populismos o no?

Quedan dos años para las elecciones generales, y fiarse de las encuestas es muy arriesgado. Póngase en septiembre del 2019 y mire cómo estamos ahora, en dos años pueden cambiar muchas cosas. Creo que los populismos son muy peligrosos, sobre todo cuando están en los Gobiernos, como ocurre con Podemos, porque imponen sus políticas y colonizan las instituciones. Al PP le tira mucho Vox por un lado y al PSOE le tira mucho Podemos por otro. Lo que se necesita es un partido de centro fuerte, liberal y moderno, que dé estabilidad a la política española. Un partido como Ciudadanos.

Oiga, ¿cuál es su posición sobre el trasvase Tajo–Segura?, ¿debe tener fecha de caducidad?

Nosotros tenemos sobre el trasvase una posición coherente. Ya sabe que el PP y el PSOE dicen una cosa en Castilla–La Mancha y lo contrario en Murcia, mientras nosotros decimos que es un tema complejo. Hay que huir de luchas territoriales, y ajustarse a criterios técnicos. Además, las cosas van evolucionando. En las últimas décadas ha habido sentencias recientes y directivas europeas que hay que cumplir.

¿En qué sentido?

Bueno, ha habido una evolución tecnológica en el uso del agua, hay que mejorar las infraestructuras hidráulicas e hidrológicas en Castilla–La Mancha, y tener en cuenta muchos factores, y no sólo el cauce, sino también por ejemplo la depuración de las aguas y los vertidos. En Castilla–La Mancha no sólo hay una cuenca, sino cinco, y esto no es un tema que se pueda tomar a la ligera. No es un tema simple, ni sencillo, que acaba diciendo trasvase sí o trasvase no.

"Convertir el agua en un arma electoral y hacer electoralismo con ello es un profundo error"

Tal vez la solución sería volver a un plan hidrológico nacional sólo con criterios técnicos y no políticos. ¿El agua es una potentísima arma electoral?

Convertir el agua en un arma electoral, y hacer electoralismo con ello es un profundo error. El agua tiene que ser un tema nacional. No se puede entender la situación hidrológica de España por trozos, y por Comunidades Autónomas. Tiene que haber un plan nacional con criterios técnicos. Hay que mejorar las infraestructuras hidrológicas, utilizar nuevas tecnologías para aprovechar mejor el agua, controlar los vertidos, etc. Lo siento por los simplistas que quieren conseguir un puñado de votos utilizando el agua como electoralismo barato. Ha habido sentencias y directivas que hay que cumplir, y un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en el Mar Menor, en Murcia.

!Menudo desastre el del Mar Menor! ¿Hay inocentes o todos son en parte culpables de lo que ocurre?

Para mí lo que ocurre en el Mar Menor es un ecocidio, y un incumplimiento de las leyes. Nosotros impulsamos cuando estuvimos en el Gobierno una ley de protección del Mar Menor, que es una buena ley, pero no se está cumpliendo. Hay muchos vertidos que no se controlan, y muchos mecanismos de control e inspecciones que no se utilizan. La degradación de los espacios naturales no puede ser algo que demos por hecho. El Mar Menor no es sólo de los murcianos, es patrimonio de todos los españoles. Me atrevería a decir que es la laguna salada más grande de Europa.

¿Es posible defender una economía liberal y medioambiental?

Claro que sí. En Ciudadanos, que defendemos políticas liberales y económicas, no podemos olvidarnos del medioambiente, porque hoy en día la tecnología y el desarrollo permiten compaginar las dos cosas. No podemos aceptar el viejo modelo podemita de hacer falsos discursos medioambientales a costa de la economía, tampoco aceptamos un discurso fatuo, fastuoso, de que por la economía vale todo, aunque se degrade el medio ambiente. La mayoría social quiere que compaginemos estos elementos. Cuando estábamos en el gobierno de Murcia hicimos una buena ley, pero no se está cumpliendo.

Hablando de Murcia, ¿ustedes, si pudieran dar a la moviola, no presentarían esa moción de censura que tantas consecuencias negativas les ha traído?

Yo creo que ante la compra de trásfugas y lo ocurrido en el Mar Menor van saliendo muchos elementos que demuestran que Ciudadanos es muy necesario y que nosotros podemos ser muy buenos socios. Lo que no podemos ser es cómplices y nunca lo seremos. En Castilla–La Mancha se ve que somos buenos socios, cumplimos nuestros pactos de gobierno, y cuando nos toca hacer el 2 + 2, lo respetamos. Ciudadanos es un partido al que le gusta gobernar, cumplir la estabilidad y las cosas bien hechas.

Será posible en España contar con la figura del denunciante de corrupción que ustedes proponen.

Esa es una directiva europea, que tiene que trasponerse a España, y que todavía no se ha hecho. Es una protección que se hace a los denunciantes de corrupción porque realmente hoy en día una persona que se atreve a dar el paso de denunciar un caso de corrupción está desamparada, y desprotegida. De hecho, no se denuncia por miedo a esas represalias y los que se han atrevido a denunciar no han tenido esa protección de anonimato, y de blindaje en su puesto de trabajo. Nosotros en el Congreso hemos planteado una reforma integral de la ley de anticorrupción, y uno de los apartados era ese. La mayor parte los casos de corrupción empiezan por eso, por un valiente que se atreve a denunciar, pero muchas veces, esa persona al final acaba perdiendo su puesto de trabajo, o tiene represalias. El tema es que ni al PP ni al PSOE ni los independentistas le interesa este asunto. Ellos quieren controlar a los jueces, para que cuando les toque un caso de corrupción no les afecte mucho, y no quieren proteger a los denunciantes.

