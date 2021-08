Contundente andanada del PSOE de Page contra Paco Núñez: "No tiene ni una sola idea"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha mostrado este martes el deseo de su partido de que el actual líder de la oposición y presidente del PP castellano-manchego, Paco Núñez, sea el candidato popular en las próximas elecciones autonómicas de 2023, una reflexión "quizá egoísta", ya que entienden que el hecho de que el dirigente sea la cabeza de cartel beneficia a los intereses electorales de los socialistas.

En una entrevista con Europa Press, Abengózar ha considerado que en todo caso al presidente del PP todavía no se le conoce en toda Castilla-La Mancha. "Creo que es un buen candidato para seguir estando al frente del Partido Popular. Aunque la gente lo va conociendo, no podemos decir que en todos los rincones sepan quién es. Creo que el PP le necesita otros cuatro años para que la gente lo siga conociendo".

En su opinión, "es bueno que el señor Núñez abra la boca y dé titulares", toda vez que "es lo único que hace", ya que "basa su política en el 'tweet', en vídeos de un minuto y medio, y ese es todo el trabajo que desarrolla".

"No conoce la región, no le importan los ciudadanos y no tiene ni una sola idea original. Lleva toda la legislatura copiando a Ayuso pero nuestro Comunidad Autónoma no tiene las mismas necesidades", ha opinado la diputada ciudadrealeña.

Retos continuos a Page

De igual modo, la portavoz parlamentaria de los socialistas ha lamentado que Núñez base su política en lanzar retos continuos al presidente autonómico, Emiliano García-Page, algo que "dice mucho de su falta de liderazgo".

Tras recordarle que la política regional "no es un patio de colegio", le ha apuntado que la ciudadanía ya dio un "amplio respaldo" al presidente en las últimas elecciones autonómicas. "Page es una persona moderada frente a Núñez, una persona con carencias", ha resaltado Ana Isabel Abengózar.

Sigue los temas que te interesan