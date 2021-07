García-Page destaca la unanimidad de las autonomías en la vacunación y la recuperación

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que en la Conferencia de Presidentes que este viernes se ha celebrado en Salamanca ha habido un "compromiso unánime" de todas las autonomías asistentes con la vacunación y con la recuperación económica.

En una rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, García-Page ha considerado que la reunión ha ido "bastante mejor que el ruido ambiental de los últimos días hacía prever" y ha explicado que ha finalizado con una sensación positiva porque las comunidades autónomas han coincidido en ese compromiso unánime para "cumplir el objetivo de la vacunación y adelantarlo" y también con la recuperación económica, para que los fondos europeos sirvan para generar empleo y "dedicarlos a mejorar el país".

En este sentido, ha opinado que el gasto de fondos europeos se debe gestionar "obviando todo tipo de despilfarro" y que no comprometa gasto estructural, es decir,"pensando que es un gasto temporal, que es una solución temporal que tiene que dejar huella y suponer un valor añadido".

Page saluda a Pedro Sánchez

García-Page ha aprovechado para pedir al Gobierno central que en 2022 siga facilitando fondos covid para poder hacer frente a los gastos extraordinarios en sanidad o en educación con motivo de la pandemia, pues ha adelantado que las comunidades van a seguir necesitando esos fondos y ha rechazado pensar que "se pueden poner en riesgo los miles de puestos trabajo de sanidad, educación y otros servicios que se han contratado y que antes de estar resuelto el problema se puedan retirar los fondos".

En cualquier caso, ha agradecido la "disposición colaboradora" del Gobierno central a la hora de "compartir" con las regiones la gestión de los fondos europeos, pues ha recordado que "no le obliga ninguna ley" y que las autonomías van a disponer de más fondos que el Estado.

Despoblación

Asimismo, en cuanto a la despoblación, otro de los puntos del orden del día de la reunión, García-Page ha reivindicado financiación suficiente para poder sufragar los servicios públicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, vivan en zonas rurales o urbanas.

Para ello, ha aportado argumentos de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, ya que a su entender "resultaría totalmente incoherente que no se financie con criterios de equidad territorial" servicios como la sanidad o la educación, porque "sería abocar a la ruina al 70 por ciento del territorio de España".

García-Page ha recordado que la Unión Europea ha reconocido a Cuenca, Teruel y Soria como zonas despobladas y les ha autorizado a que bajen impuestos para favorecer la implantación de empresas, por lo que ha emplazado al Gobierno central a que traslade ese reconocimiento para "que se pueda hacer realidad" la bajada de impuestos.

"Es una cosa de sentido común. Hay que tratar de manera desigual lo que es desigual, no voy a pedir fondos por puertos porque no tengo mar, pero porque otros tengan mar no voy a dejar de tener escuelas", ha sentenciado.

Asimismo, también ha comentado la ausencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha señalado que "le habría salido a cuenta venir a Salamanca" a escuchar al resto de presidentes autonómicos, porque "realmente hay muchas cosas" de las que pueden beneficiarse todas las autonomías.

En cualquier caso, ha añadido que si Aragonès en vez de ir a Salamanca va a Waterloo "que sea para traerse a Puigdemont", en alusión a que el Tribunal General de la Unión Europea ha retirado este viernes la inmunidad parlamentaria al expresident catalán Carles Puigdemont.

En este punto, ha recordado que uno de las reivindicaciones del movimiento "15M" era que "la política no podía ser un espacio de impunidad para delinquir".

"Es momento de ser coherente con eso. No le deseo mal a nadie, sí que se dé la cara, porque de lo contrario estaría perjudicando y mucho a Cataluña y, con ello, a la convivencia del conjunto de los españoles", ha señalado.

En cuanto a la reunión del lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Aragonès, ha dicho que le parece bien que ambos hablen e incluso que "no debería ser noticia", pero ha alertado de que "otra cosa es decidir", toda vez que Cataluña tiene el mismo régimen fiscal que el resto de comunidades autónomas excepto el País Vasco y Navarra, ante lo que ha dicho que no va a permitir que "Castilla-La Mancha permanezca de espectadora ante lo que puedan hacer unos u otros, lo hagan los independentistas o el PP", pues ha señalado que "no solo ERC piensa en el dinero, todo el mundo piensa en lo mismo".

Por otro lado, ha indicado que, si bien no tenía previsto abordar el tema del trasvase Tajo-Segura porque es una cuestión que no afecta a todas las autonomías, finalmente sí lo ha tratado toda vez que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha intervenido antes que él lo ha hecho.

Sobre este asunto, ha propuesto que se sienten a hablar todas las autonomías que se ven afectadas por el trasvase, aunque ha matizado: "Que se sepa que unos sufrimos el trasvase y otros se benefician".

