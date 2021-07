Tres provincias de Castilla-La Mancha, en aviso amarillo por calor este jueves

Nueve provincias estarán este jueves en aviso de nivel amarillo (riesgo) por temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 29 de julio, en una jornada en la que se esperan temperaturas significativamente altas en zonas de la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Baleares.

En concreto, se han activado avisos por calor en: Córdoba y Granada (cuyas capitales de provincia podrían alcanzar los 39º C), Toledo (con 38º C), Jaén y Zaragoza (con máximas de 37º C), Albacete y Cuenca (que podrían llegar a los 36º C), Madrid (35º C) y Baleares (Mallorca y Menorca, con 34º C de máxima en Palma).

Durante el día, las temperaturas experimentarán un ascenso en el norte y el este de la Península, Baleares y Canarias, siendo notable en el entorno del alto Ebro. Por el contrario, descenderán en el extremo suroeste peninsular, y en el resto no se esperan cambios.

Los cielos estarán este jueves nubosos o tendrán intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil en el área Cantábrica, área del Estrecho y norte de las islas Canarias montañosas.

Estarán poco nubosos o despejados en el resto del país, aunque se producirán intervalos nubosos al principio del día en Galicia, Comunidad Valenciana y este de Canarias. También habrá algo de nubosidad de evolución por la tarde en áreas montañosas del tercio este peninsular, sin descartar algún chubasco o tormenta en Pirineos y en el sistema Ibérico.

Por último, soplará el viento de componente norte en Galicia y Canarias; será moderado de Levante en el Estrecho y Alborán, tendiendo a aflojar; del suroeste en las horas centrales del día en el resto de la vertiente atlántica; y de dirección variable en el resto del país.