El PP pide que se acelere la vacunación en Castilla-La Mancha para evitar repuntes

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este viernes al Gobierno regional que acelere el ritmo de vacunación contra la covid-19 en la región para evitar los efectos de la actual quinta ola y de posibles repuntes venideros.

En rueda de prensa, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "miente" cuando dice que esta región está a la cabeza en vacunación, si bien ha reconocido que tiene un alto porcentaje de suministro de vacunas pero "no está entre las que más vacunan", ha reiterado.

Por ello, ha incidido en que el Gobierno regional debería "centrarse en acelerar el proceso" porque la vacunación es "el arma con la que se lucha contra el virus", al tiempo que ha defendido de nuevo que el Gobierno de España haga una Ley de Pandemias para que esté preparado para una posible nueva ola y para evitar que "se lave las manos y deje las decisiones a las comunidades autónomas".

Por otro lado, Agudo ha lamentado que este jueves, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García-Page, desaprovechara la oportunidad de combatir las 'tontás' que él mismo dijo que se dicen en Madrid y reprobara al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre el consumo de carne.

En este sentido, ha tildado de "escandaloso" que García-Page no votara a favor de la resolución del PP en la sesión plenaria con la que pedía la retirada de la campaña del Ministerio de Consumo 'Menos carne, más vida' que, según Agudo, afecta a sectores tan importantes para la región como el ganadero y el cárnico.

Con su 'no', ha agregado, permite que el Ejecutivo central siga "atacando" a sectores estratégicos y demuestra, a juicio de los 'populares', que es "el presidente de los titulares de prensa que cuando rascas no encuentras nada, el presidente vacío de contenido y hueco".

Agudo ha defendido que el PP pretendía con este debate que las Cortes dieran un apoyo unánime al consumo de la carne y al sector ganadero, pero ha afeado que García-Page "agachó la cabeza y se escondió en su escaño".

Además, ha puesto el acento en que los ganaderos han sido un colectivo muy afectado por la pandemia de la covid y que, sin embargo, no han recibido ayudas por parte del Gobierno, a la vez que ha criticado que el Ejecutivo de España sí da ayudas "a ciertas compañías de amigos bolivarianos" como las que ha pretendido dar a la compañía aérea Plus Ultra cuyo proceso ha sido paralizado por la Justicia.

El PSOE acusa a PP de cuestionar datos oficiales

El PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado este viernes el ritmo de la vacunación contra la covid-19 en la región y ha acusado al PP de cuestionar incluso los datos oficiales.



Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, quien ha pedido "rigor" a los 'populares' y que trabajen por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de esta comunidad en vez de "alegrarse cuando las cosas vayan mal para ver si sacan beneficio político".



Según Maestre, los datos de vacunación en Castilla-La Mancha son "sumamente buenos" y han provocado que la región esté "a la cola de contagios" frente a la subida en todo el país, por la buena política de administración de las vacunas y la planificación del Gobierno regional de los recursos sanitarios.



De hecho, ha subrayado que ya se han administrado un millón de vacunas y que el suministro de vacunas a los mayores de 40 años alcanza el 92,1 por ciento en la región, por encima del la media nacional del 91 % y por delante de comunidades como Madrid, Cataluña, Cantabria, Navarra o Ceuta y Melilla.



Por otro lado, Maestre ha lamentado que los dirigentes del PP saquen a colación debates como el de los impuestos, con "demagogia" porque mientras gobernaron la región los subieron y ahora que están en la oposición piden la bajada.



A este respecto, ha dicho que ponen en bandeja a los socialistas recordar que durante la legislatura en la que gobernó en Castilla-La Mancha, el PP no solo no bajó los impuestos sino que los subió a los más desfavorecidos y vulnerables pero los paralizó para las rentas más altas.



Al mismo tiempo, Maestre ha defendido la armonización fiscal que pretende el Gobierno regional para acabar con el modelo desigual que supone que las comunidades más ricas puedan permitirse no cobrar impuestos a las grandes empresas porque tiene riqueza propia y las regiones menos ricas tengan más dificultades a la hora de materializar los servicios públicos para sus ciudadanos.

