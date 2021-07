Asaja le exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que "cierre filas" sobre la PAC

El secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha pedido este jueves al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, "cerrar filas" en la nueva Política Agraria Común (PAC) para apoyar al sector primario de la región.

En una rueda de prensa en Toledo, Fresneda ha señalado que ha mantenido una conversación telefónica "de 5 minutos" con Martínez Arroyo en la que han acordado mantener reuniones para negociar distintos aspectos de la PAC de manera conjunta, como hará el resto de comunidades autónomas.

Fresneda ha lamentado "el acuerdo del no acuerdo" que se ha producido este jueves en la Conferencia Sectorial de Agricultura que analizó el Plan Estratégico nacional para la aplicación de la PAC en España 2023-2027, en la que a su juicio sólo se debatió de "parámetros políticos" y eso no propició un acuerdo que, sin embargo, ha dicho que si se retrasa "más de lo normal" supondría un retraso en el pago en el año 2023. A su juicio, los planteamientos en la nueva PAC "no es que jueguen con el sector primario pero sí tienen en vilo al primer eslabón de la cadena", lo cual ha tildado de "atropello".

En su opinión, "todo esto nació mal por una pésima gestión del presupuesto en Bruselas, y va a terminar con un descontento generalizado de todos", porque el Consejo de Europa "tendría que haber propuesto ampliar la parte alícuota que cada estado miembro aporta al presupuesto comunitario", del que ha dicho que un alto porcentaje económico se lo ha llevado "la inmigración, la seguridad y el Brexit".

En concreto, Fresneda ha expuesto que Asaja visualiza tres problemas en la nueva PAC, la convergencia porque España pone como máximo el 85 por ciento y los otros países europeos llegan al 100 %; el número de regiones que "si hubiera menos habría más justicia", y los ecoesquemas que tienen definidos el resto de países pero España no y los que están planteados son difíciles de aplicar por un agricultor.

Reunión ante la nueva PAC

Asimismo, ha avanzado que el día 21 de este mes Asaja va a celebrar una reunión técnica para fijar su posición ante la nueva PAC y su propuesta de trabajar los ecosistemas y las regiones de pago, e instar a que "no haya más exigencias ambientales y menos fondos" y todo ello "en detrimento del sistema productivo español". Además, ha apoyado que haya "reciprocidad en las fronteras", porque "no se trata de prohibir que entren cosas de fuera pero sí de jugar todos con las mismas reglas", ha añadido.

Fresneda ha incidido en que es "la hora del consenso político en las regiones y del apoyo al sistema productivo" y, en cualquier caso, ha manifestado que Asaja se ve dentro del acuerdo porque plantea "soluciones desde un punto de vista profesional y con mucha independencia política" y porque representa a un gran número de trabajadores del campo.

