PSOE y PP se tiran los trastos a la cabeza por los "escándalos" de corrupción en la región

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha lamentado que este martes es "un día terriblemente triste" para la región porque, por primera vez, una expresidenta, María Dolores de Cospedal, se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por "delitos gravísimos".



En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso de los Diputados, Gutiérrez ha indicado que Cospedal declara este martes en relación a delitos como malversación de fondos, sobornos y tráfico de influencias "para intentar tapar el mayor caso de corrupción de la historia de este país, el caso Gürtel".



En este sentido, ha indicado que Cospedal se sienta ante el juez porque durante el tiempo que ejerció de presidenta de Castilla-La Mancha "se dedicó más a hacer una serie de 'Netflix' de espionajes y ocultación de pruebas que a gobernar para el conjunto de la región".



Asimismo, Gutiérrez ha enviado un mensaje al líder regional del PP, Paco Núñez, al que ha dicho que "los tiempos de los silencios cómplices han acabado", al tiempo que se ha preguntado si los 'populares' no se dan cuenta de que "ya se conoce todo, Villarejo lo está contando y la Policía, la Fiscalía y Anticorrupción tienen toda la comunicación".



Por lo tanto, ha considerado que el PP regional "no puede permanecer callado o ponerse de perfil como si esto no fuera con ellos" y que como líderes políticos tienen que hacer valoraciones, aunque la condena penal la tiene que poner un juez.



Ha insistido en preguntar a Núñez "qué siente" cuando escucha a la que fue presidenta de Castilla-La Mancha hablando con Villarejo en su despacho sobre "cómo destruir pruebas y tapar la financiación ilegal del PP y los sobresueldos", y si le da vergüenza o prefiere decir que hay que confiar en la presunción de inocencia.



Según Gutiérrez, "el conjunto de la sociedad castellanomanchega siente vergüenza", por lo que le ha pedido al PP que, "con rotundidad", condene todo lo que se sabe hasta ahora y expulse a Cospedal del partido.

El PP pide explicaciones sobre Francisco Pardo

La portavoz parlamentaria del PP, Lola Merino, ha instado este martes al secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, o a su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, a dar explicaciones sobre el "escándalo" que afecta al socialista de la región Francisco Pardo, que, de confirmarse, ha dicho, "nos situaría ante un nuevo caso de corrupción del PSOE castellano-manchego".



Así lo ha afirmado en una rueda de prensa telemática la portavoz del PP en el Parlamento autonómico refiriéndose a las informaciones publicadas en los últimos días por Ok Diario, según las cuales el que fuera presidente de estas Cortes Regionales y exconsejero de un gobierno socialista en esta región "habría concedido 50 millones de pesetas a la empresa Tecnove de la que luego sería vicepresidente durante más de seis años".