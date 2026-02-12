Un artista expone en la Cámara Bufa de Toledo 2,5 millones de euros en billetes... triturados

Dos millones y medio de euros triturados o lo que es lo mismo, 40 kilos de billetes de curso legal destruidos. Esta es la propuesta que exhibe el artista José Manuel Ruiz en 'Gabinete de un intervalo', la exposición que mantiene durante estos días en la Cámara Bufa de Toledo.

Para su incursión en este espacio, gestionado por el Consorcio de la ciudad, Ruiz ha ideado una instalación "pensada específicamente" para el lugar que la iba a acoger, "un espacio de gran singularidad, tanto por su ubicación en el subsuelo de la ciudad como por su función de aislamiento", explica en un vídeo publicado en las redes sociales del Consorcio de Toledo.

Por eso, aprovechando esta "capacidad de aislamiento de intervalo espacio-temporal", se ha decidido a idear un gabinete en el que destaca esa gran cantidad de dinero de curso legal destruido y que, por tanto, "ha perdido su valor".

Los billetes rebosan de cinco cajas de transporte de obras de arte en cuyas tapas se puede leer "frases que pueden ser combinadas casi de forma aleatoria", señala Ruiz, quien además apunta que esas leyendas "pueden funcionar en conjunto".

Junto a ellas, en un muro, ha pintado "un conjunto de marcas que nos conecta con la ausencia de una colección pictórica". Allí, "sus cuadros ya no cuelgan de la pared, solo están presentes como huella".

Una combinación de elementos con la que José Manuel Ruiz intenta mostrar "la paradoja del valor y de su pérdida, de la luz y de la sombra, del contenedor y el continente".

"Pareciera que el gabinete ha desaparecido o se encuentra en tránsito, una instalación donde algo está en marcha, como el aire del bufido que define a la cámara", termina analizando el artista.