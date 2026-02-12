Un artista expone en la Cámara Bufa de Toledo 2,5 millones de euros en billetes... triturados

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Pagos al amigo de Zapatero
Lotería Nacional, en directo
Sorteo de la UEFA Nations League, en directo
Ábalos y Koldo
Julito Martínez
La nueva vida de Txeroki
Alquiler turístico
Nuevo reglamento de la UE
Merche pucheros y donuts
Antonio Banderas casa Málaga
Exclusivo restaurante Real Madrid
Paco León infancia años 70
Tiburón blanco de Alicante
Tiene 82 años y un cuerpo de 30 años
Salario arbustos Bad Bunny
Indemnización de 20 días por año
Ayuda de 480 euros
Luis Zahera colegio
Exámenes para conseguir la nacionalidad
Descansos en la jornada laboral
Situación de emergencia
Nuevo negocio de José Elías
Acciones judiciales contra vecinos
Inspección fiscal
Ana Millán
María Hervás
Las hijas de Santiago Segura
Ley prevención de riesgos laborales
José Ortega y Gasset
Pagar menos IRPF
Rosalía, denunciada
'Mujeres Conductoras' en Uber
Facturación Bad Bunny
Máximo Huerta casa Madrid
Ana Milán infancia años 70
Marc Márquez, sobre ser padre en el futuro
Madre Antonio Banderas
Zapatillas Bad Bunny
Donar vivienda
Trenes cancelados
Deducción por ir al gimnasio
Pobreza infantil
Nuevo plazo autónomos
Declaración de la renta
Desconexión digital trabajadores
Jorge Javier
Ayuda por hijos
Fallece madre Roberto Brasero
Belén Rueda, sobre sus hijas
Ayudas afectados por las borrascas
La farola definitiva de Pere Navarro
La DGT rectifica
Abogado sobre sacar dinero en efectivo
Incapacidad de hombre adicto al 'heavy metal'
Refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera
Jesús Vázquez, sobre su infancia
Concursante del Benidorm Fest
Bad Bunny y su forma física
Hija de Rossy de Palma
Richard Gere, sobre la longevidad
Mariló Montero, sobre su infancia
Análisis Mario Tennis Fever
El refugio de Kardashian y Hamilton
Álex González, sobre la longividad
Mar Flores modelo
Jubilados mutualistas
Renta conjunta
Profesora de 69 años
Casa de Joaquín Prat
Reconocimiento médico gratis
Reparaciones vivienda
Donaciones Hacienda
Declaración de la Renta
Emilio Barena
James Cameron
Bluper
José Manuel Ruiz en su exposición de la Cámara Bufa.

José Manuel Ruiz en su exposición de la Cámara Bufa.

Nos han contado

Un artista expone en la Cámara Bufa de Toledo 2,5 millones de euros en billetes... triturados

Publicada
Actualizada

Dos millones y medio de euros triturados o lo que es lo mismo, 40 kilos de billetes de curso legal destruidos. Esta es la propuesta que exhibe el artista José Manuel Ruiz en 'Gabinete de un intervalo', la exposición que mantiene durante estos días en la Cámara Bufa de Toledo.

Para su incursión en este espacio, gestionado por el Consorcio de la ciudad, Ruiz ha ideado una instalación "pensada específicamente" para el lugar que la iba a acoger, "un espacio de gran singularidad, tanto por su ubicación en el subsuelo de la ciudad como por su función de aislamiento", explica en un vídeo publicado en las redes sociales del Consorcio de Toledo.

Por eso, aprovechando esta "capacidad de aislamiento de intervalo espacio-temporal", se ha decidido a idear un gabinete en el que destaca esa gran cantidad de dinero de curso legal destruido y que, por tanto, "ha perdido su valor".

Los billetes rebosan de cinco cajas de transporte de obras de arte en cuyas tapas se puede leer "frases que pueden ser combinadas casi de forma aleatoria", señala Ruiz, quien además apunta que esas leyendas "pueden funcionar en conjunto".

Junto a ellas, en un muro, ha pintado "un conjunto de marcas que nos conecta con la ausencia de una colección pictórica". Allí, "sus cuadros ya no cuelgan de la pared, solo están presentes como huella".

Una combinación de elementos con la que José Manuel Ruiz intenta mostrar "la paradoja del valor y de su pérdida, de la luz y de la sombra, del contenedor y el continente".

"Pareciera que el gabinete ha desaparecido o se encuentra en tránsito, una instalación donde algo está en marcha, como el aire del bufido que define a la cámara", termina analizando el artista.

Más en Nos han contado