Una foto de José Bono cuando era niño se viraliza en las redes sociales por un grave error

José Bono, exministro y expresidente de Castilla-La Mancha, se ha hecho viral en los últimos días a causa de una metedura de pata de Rock History, una cuenta de la red social 'X' con cerca de 200.000 seguidores que le ha confundido con el vocalista de U2, con quien comparte el mismo nombre.

Rock History, un perfil conocido por publicar "el mejor contenido de los mejores años de la música", creó el pasado miércoles un hilo con fotos de los músicos de rock más influyentes cuando eran jóvenes. Entre ellos, Freddie Mercury, John Lennon, Elvis Presley, Kurt Cobain o Bono.

De todos ellos compartió dos imágenes, una del antes y otra del después. Sin embargo, la foto de niño de Bono, del grupo U2, no es la del cantante, sino la del expresidente de Castilla-La Mancha José Bono.

La publicación ya acumula medio millón de visitas y no han tardado en llegar los chascarrillos. "Anda que no hay fotos de Bono de joven y habéis colado una de don José", "historia del rock no sé, pero de Twitter sí", "el de la izquierda sí es Bono pero el de la derecha no sé yo" son algunos de los comentarios que se pueden leer.