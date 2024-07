El líder político que quiere privatizar el Ayuntamiento de una capital de Castilla-La Mancha: "Como una empresa"

El periódico Voces de Cuenca publica este domingo una completa e interesante entrevista con el conocido médico conquense Isidoro Gómez Cavero, líder de la formación localista Cuenca Nos Une y actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de esta capital, en coalición con el PSOE de Darío Dolz, alcalde de la ciudad.

Gómez Cavero, que ha sido noticia en las últimas semanas tras el amago de ruptura del gobierno municipal que obligó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a intervenir en esta crisis y mantener a Dolz en la Alcaldía, habla de la situación de Cuenca, los proyectos en marcha y las necesidades de la ciudad, pero ha dejado una llamativa afirmación que destaca por encima de todas las demás.

"Si yo fuera el alcalde de Cuenca algún día, privatizaría el Ayuntamiento", ha afirmado textualmente Gómez Cavero, dejando claro que en ese caso "actuaría como en una empresa".

El líder conquense se ha quejado de la excesiva burocracia municipal al constatar que en el Ayuntamiento "los proyectos pasan por los técnicos luego por un Secretario, Interventor…luego al área judicial, luego Junta de Gobierno y al pleno… eso son los trámites que como ciudadano de a pie no entiendo y lo haría de otra manera".

"El chasco que me he llevado en la política es que creía que las cosas se podían hacer mejor y más rápidas. Y eso es muy difícil de cambiar", ha lamentado Gomez Cavero, muy crítico también con la política local y los problemas que encuentra Cuenca para crecer y desarrollarse.

De hecho, Gómez Cavero lamenta que "Cuenca está hecha una ruina" y habla de los dirigentes locales como "politiquillos". Estas palabras también forma parte de la entrevista: "Esos proyectos significan que Cuenca esta hecha una ruina y hay que hacer cosas poco a poco. Los trámites, para una persona de la calle, son vergonzosos. Se prolongan en el tiempo y un ciudadano normal no lo entiende. En otras cosas también tenemos la culpa los politiquillos".

Tal vez por eso el líder de Cuenca Nos Une muestra su intención de abandonar la política en 2027, al final de este mandato, aunque no lo confirma. A la pregunta de si volverá a presentarse a las elecciones municipales, contesta textualmente: "Mi intención es que no. Pero cuando llegue el 2027 pues lo miraré y lo veré, si conviene o no conviene. Mi intención es que no porque quiero dejar, por lo menos, casi finalizados los proyectos".