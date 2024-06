Page entra en escena para salvar el pacto de gobierno en Cuenca y mantener a Darío Dolz en la Alcaldía

Falta la confirmación oficial, pero todo parece indicar que la crisis política abierta en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, formado por el PSOE y Cuenca Nos Une, está a punto de cerrarse y el socialista Darío Dolz podrá mantenerse en la Alcaldía, con Isidoro Gómez Cavero, líder de la formación local, en su actual cargo de teniente de alcalde.

El compromiso adquirido en la tarde-noche de este jueves por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la Asamblea General de CEOE Cepyme Cuenca, para colaborar en la modernización del centro de la capital conquense, con la calle Carretería como eje principal, ha sido determinante para empezar a cerrar esta crisis municipal y acabar con las esperanzas del PP de volver a la Alcaldía.

Salvo sorpresa de última hora, el pacto de gobierno de los socialistas con Cuenca Nos Une sigue adelante y se da por zanjado el capítulo crítico abierto el pasado mes de marzo por Gómez Cavero, cuando anunció una posible ruptura del acuerdo de gobernabilidad y se puso el mes de junio como fecha límite para resolver algunos proyectos, fundamentalmente el de Carretería.

Un proyecto clave

Al filo de entrar en el mes de julio ha llegado el compromiso de Page y las aguas están volviendo a su cauce, con un Gómez Cavero que, desde el anuncio de su posible ruptura, parece haber ido ganando influencia en la gestión municipal y consiguiendo logros políticos que han desembocado en la continuidad del pacto de gobierno.

El diario La Tribuna de Cuenca, de hecho, asegura este viernes que, tras el anuncio de Page anoche, el pacto del PSOE con Cuenca nos Une se renueva y se mantiene la estabilidad municipal. El presidente de la Junta se comprometió a que el Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con la modernización de Carretería, principal arteria de Cuenca, un proyecto clave para la ciudad sobre el que Gómez Cavero lleva meses presionando con insistencia.

El guiño político de Page al líder de Cuenca Nos Une fue incluso un poco más lejos, ya que el presidente de la Junta instó a Gómez Cavero a "pilotar" ese proyecto de modernización del centro de la ciudad "y estar pendiente y tirar de ese carro". Es previsible que el PSOE y Cuenca Nos Une, encabezados por Darío Dolz y Gómez Cavero, escenifiquen la consolidación de su pacto y el fin de la crisis de manera inmediata.

Vuelco político frustrado

Como se recordará, el pasado 18 de junio la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, instó Gómez Cavero, a romper el acuerdo de gobierno con los socialistas y dar un vuelco al poder municipal en Cuenca entregando la llave de la Alcaldía a los populares. "Cuenca se apaga pero no no podemos dejarla morir, estamos a tiempo", aseguró entonces Jiménez, denunciando que "no se está cumpliendo ni uno solo de los puntos que se habían acrodado en la legislatura anterior".

Si nada falla ahora sobre las previsiones de continuidad del pacto PSOE-Cuenca Nos Une, Beatriz Jiménez se quedará con las ganas de llegar a la Alcaldía de la capital y el PP seguirá en la oposición. La intervención de Page ha sido decisiva en este contexto justo cuando se cumple un año de legislatura.

En esta misma intervención ante los empresarios, García-Page anunció que a finales de octubre tendrá lugar "la inauguración y entrada en funcionamiento" del nuevo Hospital Universitario de Cuenca, así como la puesta en marcha el 30 de octubre de las instalaciones de la empresa japonesa Sumitomo, otros dos proyectos que también eran importantes en la estabilidad municipal.

Un día para la historia

Así se manifestó Page en la clausura de la Asamblea General de CEOE CEPYME Cuenca, junto a su presidente, David Peña, y los asociados de la organización en esta provincia, donde ha acudido en compañía del vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la delegada de la Junta, María Ángeles López; el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de la capital, Darío Dolz, entre otros. Gómez Cavero también estaba en el acto.

“Estamos muy orgullosos de la obra” del nuevo centro hospitalario de Cuenca, incidió Page en referencia a una ejecución que se ha realizado “con muchas dificultades” y “afrontando el enorme riesgo que significaba los incrementos de precio” por la coyuntura internacional en la que se ha construido y que, finalmente, ha confiado en que pueda ser inaugurado por “la mayor autoridad de este país en un día grande, de los que hacen historia”, ha enfatizado.