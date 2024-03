Cuenca Nos Une avisa al PSOE de que sopesa retirar su apoyo a Dolz y dar la Alcaldía al PP

El PSOE podría perder la Alcaldía de Cuenca, única de las siete grandes ciudades de la región que fue capaz de retener después de las últimas elecciones municipales. Al menos así se desprende de las palabras de Isidoro Gómez Cavero, teniendo de alcalde y líder de Cuenca Nos Une, partido con el que los socialistas establecieron su coalición de gobierno.

"Establecí un matrimonio para participar, no para estar un lado a ver qué hacen, y di un plazo hasta junio, cuando tendremos que valorar qué es lo que más conviene a Cuenca. Y si veo que la cosa es imposible, daremos la oportunidad al Partido Popular".

Con estas palabras se ha explicado explicado Gómez Cavero en una entrevista concedida a Europa Press en la que admite que de romperse la coalición "el primer defraudado" sería él. "Pero antes de mí está el beneficio de Cuenca y tendré que valorar si seguimos adelante, aun reconociendo que he fracasado", ha añadido.

Pese al aviso, no esconde que su primera opción continúa siendo "seguir para adelante" porque "sería una muestra de que estamos consiguiendo cosas".

Tras las elecciones municipales de 2019, Cuenca Nos Une también llegó a un acuerdo con el PSOE integrando a sus concejales en el equipo de Gobierno. Sin embargo, a mitad de legislatura ese acuerdo saltó por los aires y Darío Dolz tuvo que terminar su mandato en minoría.

A la hora de comparar aquella situación y la que se podría vivir ahora, Isidoro Gómez Cavero encuentra diferencias sustanciales puesto que a su juicio, tanto Cuenca Nos Une como el PSOE están poniendo de su parte para seguir de la mano.

En este sentido, ha recordado que pactó con Emiliano García-Page cuatro proyectos "fundamentales" para Cuenca de los que uno está en camino, el de los remontes al Casco Histórico, pero otros se encuentran en compás de espera como la autovía Cuenca-Albacete.

Precisamente, es la parte de las infraestructuras la que considera que "peor está saliendo" y que considera que "es de las más importantes".

Día a día y grandes proyectos

Gómez Cavero reconoce que han venido cosas importantes a Cuenca, lo cual le alegra, pero avisa de que "es en las cosas del día a día donde hay que mejorar mucho". También observa que, en comparación con la anterior legislatura, el PSOE "ahora se ha dado cuenta de que CNU no es un enemigo", mientras antes pensaban que eran "un estorbo".

PSOE y Cuenca nos Une han llegado a un acuerdo para que Isidoro Gómez Cavero se encargue de los llamados "grandes proyectos" de la ciudad. "La persona que está siempre dando faena para que se hagan las cosas gordas soy yo, así que como las empresas pasan al final por mí y es para lo que yo me presenté, se ha dejado claro que yo me encargo para que no haya interferencias".

En ese sentido, Gómez Cavero señala que están viniendo proyectos importantes a Cuenca, pero considera que sigue siendo un problema la excesiva burocracia administrativa. "El papeleo que lleva todo yo no lo conocía, para mover un pie tienes que estar tres años entre papeles y es lo que quiero acelerar, porque si no en Cuenca no se hará nada", advierte. Uno de sus retos es, por tanto, intentar que toda esta tramitación se acelere.

El teniente de alcalde ha señalado entre los éxitos la llegada de la multinacional Sumitomo, de la empresa Rebi y el parque de Toro Verde, "que posiblemente dé más trabajo de lo que la gente se piensa". Sin embargo, Gómez Cavero ha recordado que "los conquenses no pueden esperar que traigan todo de fuera". "Tenemos que motivarnos para aprovechar esa inercia para crear cosas paralelas. En cuatro años Cuenca tiene que estar cambiada del todo a nivel empresarial, de turismo y de infraestructuras".

En este último apartado, desde Cuenca nos Une defienden una "transformación de la zona centro para que esté al nivel de otras ciudades", una misión que, de acuerdo con el reparto de tareas de los socios de Gobierno, correspondería al PSOE. "Pero si la cosa no va bien, tendré que meterme también".

Nuevo hospital

Otra de las peticiones que Gómez Cavero trasladó a Emiliano García-Page es el nuevo Hospital Universitario, que está casi acabado. Sin embargo, el médico lanza un aviso relacionado con esta instalación.

"Para que el hospital funcione tenemos que deshacer cosas que se hicieron en contra de esta ciudad, porque al Virgen de la Luz llegaban pacientes de toda la provincia, pero hay una zona que ya no depende de Cuenca. La gente joven de Las Mesas y Las Pedroñeras conoce más Albacete y Ciudad Real que Cuenca", lamenta al respecto.

Desde su punto de vista, el futuro hospital conquense tiene que recuperar las tarjetas sanitarias de estos vecinos de la provincia. Si no se consigue "el hospital tendrá una temporada buena, pero con el tiempo se irá abajo porque la población dependiente de este centro será menor que la que debe".

Acercamiento al PP

La política nacional está marcando bastante la legislatura de Cuenca y en una cuestión como la amnistía hay posicionamientos diferentes de los dos socios de gobierno. El propio Gómez Cavero asistió a una de las grandes manifestaciones contra la amnistía convocadas por el PP.

"Yo soy más conservador y estoy totalmente en contra de la amnistía, estoy a favor de que España esté unida y de que Cataluña sea España", subraya un Gómez Cavero que alaba a Emiliano García-Page "por tener una posición en contra de los suyos, lo que tiene un mérito grande", aunque también le dice que "hay que jugársela de vez en cuando".

El socio de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca se alegra de que haya mejorado la relación con el Partido Popular, con el que hubo tiranteces en la legislatura anterior. "Tanto la portavoz como los concejales son más normales; muchas votaciones se las he sacado yo a ellos en contra del PSOE, porque lo que yo considere justo, lo votaré".

También se dejó ver hace unas semanas con el líder regional de los 'populares', Paco Núñez. "Vino a Cuenca a decirme que quería que la apoyara con autovía Cuenca-Albacete y yo le dije que no me copiase, porque el que tenía firmado lo de la autovía era yo. ¿Cómo voy a votar en contra de algo que he firmado? Cosa que el PSOE sí hizo, a pesar de que lo tiene firmado, como yo", explica.

Preguntado por quién le manda más mensajes, si Paco Núñez o Emiliano García-Page, Gómez Cavero ratifica que se lleva bien con los dos. "Pero con Emiliano García-Page tengo una relación personal desde hace muchos años, le tengo cariño y le puedo consultar las cosas, aunque es verdad que ahora debe estar entretenido en otros asuntos".

En el PP dicen que están preparados

Si finalmente se rompiese el acuerdo entre PSOE y Cuenca Nos Une, la Alcaldía conquense recaería en la 'popular' Beatriz Jiménez, quien también necesitaría el apoyo de los concejales de Vox.

En unas declaraciones a la misma agencia, Jiménez ha considerado que su grupo político es "capaz de gobernar esta ciudad", y es "una pena" que no lo haya hecho desde 2023 con el apoyo de la agrupación de electores liderada por Gómez Cavero, porque ya daba la suma para hacerlo.

En cuanto al acuerdo que mantiene a Dolz en el poder, ha considerado que "nació muerto" después del fiasco de la legislatura anterior. "No sé en qué pensó que si en cuatro años no cumplieron, esta vez iba a ser diferente", ha añadido la portavoz 'popular'.

En este sentido, ha recordado que la "excusa" de Cuenca nos Une para apoyar un nuevo gobierno del PSOE, es que al tener un color político alineado al del Gobierno autonómico "le iría mejor a la ciudad", algo que "se ha demostrado que no ha servido para mucho".

Con todo, ha remarcado que "la llave, la tiene Isidoro". "Desde luego, por nuestra parte no va a ser, si el PP puede gobernar", ha rematado, no sin antes recalcar que si las declaraciones de Gómez Cavero son "para llamar la atención" y eso sirve para que "llegue la inversión a Cuenca y que un equipo de gobierno se ponga a trabajar, bienvenido sea".