¿Qué veterana actriz de Castilla-La Mancha ha sorprendido en el último anuncio de Movistar?

El último spot publicitario de Movistar con motivo del Black Friday tiene acento castellano-manchego. Concretamente de Talavera de la Reina por el protagonismo de la veterana actriz Prado Garvín.

Junto a los streamers Perxitaa y Brianeitor (protagonista de la película Campeones), Prado es la protagonista del último anuncio de la compañía de comunicación. En él se recrea como al llegar a una tienda de Movistar, la mujer pregunta a los dos streamers por una consola para su nieto. Antes de que Brianeitor pueda hacerle una recomendación, explica que la quiere con "un buen rate de fps en 4k" porque "yo con el frame drops no puedo". Las explicaciones de Prado sorprenden al gamer y protagonista de 'Campeones' a quien no le queda otra que contestar con un "Wow". Al final del spot, su compañero Perxitaa pregunta a la mujer: "¿Puedo ser su nieto?".

La actriz ha explicado en La Voz del Tajo como se gestó su participación en esta "experiencia estupenda", como califica el spot. "Fue muy fácil. Yo voy a la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas y me han dado mucha confianza y apoyo siempre. He aprendido mucho gracias a ellos", por lo que no dudó en aceptar el papel cuando se lo ofrecieron desde la Agencia Bendita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Movistar España (@movistar_es)

A ello se ha sumado el "regalo" que le ha supuesto trabajar a las órdenes de Álvaro Fernández Armero, director del spot en cuyo currículum aparecen cintas como 'Si yo fuera rico' o 'Las ovejas no pierden el tren'.

No obstante, este no es el primer trabajo como actriz de Prado. Con anterioridad ha actuado en series de la talla de 'La que se avecina' o 'Cuatro estrellas'.

Sigue los temas que te interesan