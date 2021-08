¿Qué cantante toledano ha entrado en la lista de los músicos jóvenes más prometedores del planeta?

A Israel Fernández ya se le define como el mejor cantaor flamenco de su generación. Y es castellano-manchego, puesto que nació hace 31 años en el pueblo de Corral de Almaguer (Toledo). Hay quienes, incluso, se atreven a compararle con el mito por excelencia, con el gran Camarón, y aunque a otros les pueda parecer casi una blasfemia, el detalle ya da cuenta del gran nivel del joven artista toledano.

Su éxito no ha parado de crecer a lo largo de los últimos meses, actuando en los festivales más importantes del país como el Starlite de Marbella, hoy mismo en el Festival Flamenco Trocadero de Sotogrande o próximamente en el Flamenco On Fire de Pamplona. Y no solo eso, sino que su popularidad también se ha agrandado tras su paso por el programa 'La Resistencia' de David Broncano en octubre de 2020, dejando una actuación para el recuerdo.

Asociado para su último disco, titulado 'Amor', con el guitarrista Diego del Morao, también entre los mejores de la época, el bombazo estaba asegurado. Y así ha sido. Tanto es así que la revista GC le ha incluido entre los 21 músicos jóvenes más prometedores del planeta Tierra.

Cada edición nacional de la publicación ha elegido un artista local para formar parte del listado 'Voices of the Future' con el objetivo de "identificar a las próximas megaestrellas de la música (desde el J-pop al flamenco, desde el rap al reguetón) para poner de relieve quiénes están cambiando la industria y definiendo los sonidos del mañana".

Viva encarnación del arte

Del toledano Israel Fernández, GC asegura que "es puro flamenco desde el mismo momento en el que entra por la puerta". "Es la viva encarnación del arte, que se transforma en su voz a medida que envuelve las letras en su garganta y las devuelve convertidas en un sonido completamente nuevo", añade el autor del texto, F. Javier Girela.

La revista recuerda que "el talento de Fernández ya ha llamado la atención de la nueva ola de grandes artistas españoles como Rosalía, C. Tangana o El Guincho, quien produjo su último single, La inocencia". De hecho, GC asegura que este tema es la canción clave para incluir a Fernández en la lista de los músicos más prometedores del globo.

Sobre la comparación con Camarón, el de Corral de Almaguer asegura: "No voy a decir que no me gusta la comparación, pero Camarón es irrepetible". "Mi único objetivo en la vida es llevar el flamenco a las nuevas generaciones, sin engañarles con otra cosa", sentencia.