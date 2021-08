¿Qué ha dicho Pedro Almodóvar por la censura del cartel de su película en Instagram?

El impactante cartel de 'Madres paralelas', la película que estrenará el próximo 10 de septiembre Pedro Almodóvar, no ha dejado indiferente a nadie. La imagen del pecho de una madre lactante con una gota de leche, ha despertado multitud de opiniones en uno y otros sentidos.

Pero por encima de eso, lo que más polémica ha despertado ha sido el hecho de que la red social Instagram decidiese censurar la imagen para volver a restablecerla poco después.

A tenor de este embrollo, el cineasta ciudadrealeño ha emitido un comunicado para mostrar su postura sobre el asunto.

"Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano", ha explicado.

Facebook, propietaria de Instagram, ha pedido disculpas tras restablecer la publicación que previamente había retirado por haberlo retirado por mostrarse un pezón. En este sentido, la política de la compañía estadounidense es bastante férrea y de manera casi automática censura la aparición de pezones femeninos en sus posts con casi la única excepción de imágenes que tengan que ver con lactancia.

"Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de 'Madres paralelas', a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios", ha expresado el director manchego.

Para Almodóvar, este apoyo ha permitido que "las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente".

"Es una victoria vuestra, una gran victoria", ha añadido el cineasta, quien ha asegurado que "por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común" y ha expresado su deseo de que la película "esté a la altura" de las expectativas de quienes le han apoyado.

