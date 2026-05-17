Castilla-La Mancha: digitalizar para igualar, innovar para crecer

Cada 17 de mayo, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, nos detenemos a pensar sobre el impacto real de la tecnología en nuestras vidas. En Castilla-La Mancha eso se puede traducir en hechos, la digitalización se ha convertido en una política pública estratégica para garantizar la igualdad, competitividad y cohesión territorial en una comunidad con más de dos millones de habitantes y 919 municipios.

Hablar hoy de telecomunicaciones no es solo hablar de infraestructuras o conectividad, sino de oportunidades. Oportunidades para que una empresa de un pequeño municipio pueda competir en mercados globales, para que los jóvenes desarrollen su talento sin abandonar su tierra o para que la ciudadanía acceda a servicios públicos más ágiles y cercanos.

En los últimos años, nuestra región ha avanzado de forma notable en su posicionamiento dentro del mapa digital, consolidándonos como un espacio atractivo para la inversión tecnológica. Grandes compañías ya desarrollan aquí proyectos vinculados a la economía digital, desde centros de datos hasta soluciones avanzadas en ciberseguridad. Este cambio responde a una estrategia sostenida basada en la estabilidad, el talento y la colaboración público-privada.

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido el impulso decidido a la digitalización de nuestro tejido empresarial. La incorporación de herramientas digitales, el comercio electrónico o tecnologías como el análisis de datos y el internet de las cosas son hoy elementos clave para la competitividad de nuestras empresas en un entorno cada vez más exigente.

A ello se suma la apuesta del Gobierno regional por la innovación territorial. Hemos desplegado cinco centros de innovación en municipios de menos de 5.000 habitantes, especializados en áreas estratégicas como el turismo, la salud o tecnologías aplicadas al medio rural. Estas iniciativas ya han permitido impulsar un centenar de proyectos innovadores, demostrando que la digitalización es una herramienta no sólo para el desarrollo económico, sino también contra la despoblación.

También la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los vectores de crecimiento más relevantes. En apenas un año, su uso por parte de las empresas de la región ha crecido de forma significativa, transformando la manera de producir, gestionar y tomar decisiones. Dejando de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad tangible que está mejorando la eficiencia de nuestras empresas y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Pero no existe transformación digital sin confianza. Por eso, la ciberseguridad es una prioridad estratégica. Desde el Ejecutivo autonómico estamos trabajando para reforzar infraestructuras, formación especializada y una cultura de seguridad digital que proteja tanto a empresas como a ciudadanos.

Todo ello forma parte de una hoja de ruta clara, que es impulsar una transformación profunda de la administración y de la sociedad en su conjunto, con unos servicios públicos más accesibles, personalizados y plenamente digitales, capaces de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

En este camino, el talento es nuestro mayor activo. La capacitación digital de la población, especialmente de los jóvenes, es clave para asegurar que nadie se quede atrás. Por eso, estamos apostando por la formación en competencias digitales, por la colaboración con universidades y centros tecnológicos y por la creación de oportunidades que permitan retener y atraer talento a nuestra región.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha afrontamos el reto digital con una convicción firme, que la tecnología debe servir para reducir desigualdades y cohesionar el territorio. Por eso hoy, en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, quiero reafirmar nuestra voluntad como gobierno de seguir impulsando una transformación que nos permita construir una región más conectada, más competitiva y vertebrada, una revolución digital que ya está mejorando la vida de miles de castellanomanchegos y castellanomanchegas.

Juan Alfonso Ruiz Molina es consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en el Gobierno de Castilla-La Mancha.