Miopía emocional

Supone un gran desafío en el mundo en que vivimos decidirnos por la opción correcta dentro de los millones de posibilidades que parece darnos el universo de las aplicaciones en todos los campos. Pero aún creo que es más complicado poner en práctica las inseparables estrategias con las que revistas, libros y Podcast, entre otros, nos dan la receta mágica para conseguir el éxito en todas las áreas de nuestra vida.

¿Cómo pudieron lograrlo las generaciones anteriores sin redes? Ante esta disyuntiva me he atrevido a preguntarle a la inteligencia artificial con el fin de ver cuáles son sus estrategias mágicas basadas en la información que navega en su conocimiento, y la respuesta, resumida y alterada por mi propia inteligencia emocional ha sido la que a continuación les cuento.

Según parece, lo primero que hemos de tener claro es cuales son nuestros valores, metas y prioridades. Preguntas tales como: ¿Qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? ¿Quién eres realmente y quién deseas llegar a ser? Deben tener respuestas claras y contundentes, antes de tomar cualquier tipo de decisión. Porque de lo contrario, se tomarían caminos no alienados con uno mismo.

Ante este primer argumento, se me escapa un suspiro de desilusión. ¡Ay astros del cielo, qué bonita es la teoría! Y digo teoría porque hasta los valores más básicos de un programa político, publicados y votados en el acto solemne de unas elecciones, se cambian por un voto; cuanto no más el ser humano cambiará sus prioridades, metas y algún valor cuando está en juego su propio interés; asimismo, me pregunto cuánto tiempo de silencio y reflexión se necesita para ser taxativos en cada una de esas respuestas. Y voy más allá, aun teniéndolas, qué pasa con la evolución del individuo con el paso de los años. Nada se mantiene pétreo durante toda una vida, todo cambia.

Otro aspecto para tener en cuenta según la inteligencia artificial es recopilar información relevante. Investiga y compila datos sobre las diferentes opciones que tienes frente a ti. Consulta fuentes confiables y considera diferentes perspectivas. Cuanta más información tengas, más sólida será tu toma de decisiones. ¿Pero qué pasa con las emociones? ¿con las sensaciones y la piel con piel? ¿Vale esto para todo, para el amor también?

Es asombroso como hasta para encontrar pareja son datos los que unen a las personas según los algoritmos que cada aplicación contenga. Sin embargo, ahí no existe ni la voz, ni la mirada, ni un roce, únicamente una pantalla, me resisto a entender la vida como un conjunto de datos enlatados.

Menos mal que como siguiente estrategia habla de lo importante que es escuchar a tu intuición. Esa maravillosa voz interior que unas veces grita dando saltos desesperada cuando todas las alertas se muestran rojas, otras veces es la gota constante que no te deja en paz. Pues bien, la intuición da pistas importantes sobre cuál es la opción correcta para nosotros. Si algo no se siente apropiado, es posible que haya algo que necesites considerar más a fondo. ¡Olé por esta pericia no enlatada!

Finalmente, nuestra ahora venerada inteligencia artificial nos recuerda que no existe una opción perfecta. Menos mal que al final se lava las manos como aquel Pilatos. Y lo dice basándose en que todas las decisiones conllevan cierto grado de incertidumbre y riesgo. Y desafiando a los estupendos datos que la nutren, dice sin pelos en la pantalla que debemos confiar en nuestra capacidad para evaluar las opciones y tomar la mejor decisión posible en ese momento.

Con lo que al final, es el propio afectado el que, con su experiencia, con la ayuda de quienes bien le quieren, junto con el conocimiento propio y ajeno de la vida, elige la mejor estrategia para tomar una opción o decisión importante en la vida.

Cualquier otra cosa nos haría miopes emocionales y nos dejaría a merced de un cuerpo sin alma.