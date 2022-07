85 años de la fundación del PSOE de Guadalajara

Hoy la Agrupación Provincial del PSOE de Guadalajara cumple 85 años. Aunque el partido local de la ciudad de Guadalajara está considerado como el segundo más antiguo de España tras el de Madrid, pues se constituyó en el mismo 1879, tan solo meses después del acta fundacional realizada por Pablo Iglesias y sus compañeros en el madrileño Casa Labra, no fue sino hasta la Guerra Civil, el 11 de julio de 1937, que se creó la agrupación provincial para organizar y vertebrar las distintas agrupaciones locales que existían en los pueblos de la provincia.

Entonces, Gregorio Tobajas, quien también fue presidente de la Diputación y gobernador civil en nuestra provincia, junto con otros hombres y mujeres del Partido Socialista y de la UGT, impulsó la creación del PSOE de la provincia de Guadalajara de la que hoy se cumplen 85 años.

Con motivo de nuestro 85° aniversario, me ha parecido oportuno hacer una aportación como secretario general del PSOE en nuestra provincia, referida fundamentalmente al origen de nuestros valores y a la vigencia de los mismos un siglo y medio después de nuestro nacimiento a nivel nacional.

Nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse, para explicar qué principios guiaban a nuestro partido entonces explicaba que “quienes contraponen liberalismo y socialismo o no conocen el primero o no saben los verdaderos objetivos del segundo”. No hay socialismo sin libertad, o como afirmó Indalecio Prieto años después “soy socialista a fuer de liberal”, y fue precisamente eso lo que nos distanció de otras posiciones políticas progresistas con las que compartíamos el ideal de la igualdad. El deseo de ésta, de la igualdad, como explicó Bobbio, nos aleja de las posiciones conservadoras de la denominada derecha política. Así, la combinación de la igualdad de derechos y de oportunidades y de la libertad de cada individuo establecen la base fundacional de la socialdemocracia y, por consiguiente, del Partido Socialista.

A la asociación de Libertad e Igualdad, sumamos nuestra tercera idea fuerza: la Solidaridad, comprendida como un compromiso público y no solo individual o privado, de ahí nuestra defensa del papel interventor del Estado. Ayudar a quienes se encuentran de manera estructural o coyuntural en una situación de debilidad, creando para ello instrumentos de protección social y de redistribución de la riqueza a través de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales. Es el estado del bienestar del que la socialdemocracia es el principal arquitecto.

A estas convicciones que las y los socialistas de Guadalajara compartimos con el resto de socialdemócratas del mundo, y por supuesto de España, añadimos un compromiso adicional que establecimos en el Congreso Provincial de 2012 en el que resulté elegido secretario general y que hemos ido renovando periódicamente: defenderemos por delante de cualquier posición partidaria el interés de nuestra provincia y de nuestras gentes. No creemos que puedan caer en contradicción ambas posiciones, pero al manifestar la prevalecía de la defensa de los intereses de la provincia a nuestra militancia política como socialistas advertimos que no tendremos inconveniente en oponernos a nuestro propio partido si, llegado el caso, se produce discrepancia entre los intereses nacionales y los de nuestra tierra.

Hace 85 años que existimos como partido político provincial. Y han cambiado muchas cosas. Entonces sufríamos una terrible guerra civil en España, luego atravesamos 40 años de durísima dictadura fascista. Con la conquistada democracia y su principal obra, la Constitución de 1978, llegaron las comunidades autónomas y con ellas se acercaron los servicios públicos esenciales a la ciudadanía y se extendieron los derechos sociales. El PSOE, como no puede ser de otra manera, se ha ido adaptando a los cambios sociales y a las necesidades de cada momento, lo que nos ha hecho sintonizar con las demandas de nuestros vecinos y vecinas. Buena prueba de ello es que hoy somos el partido mayoritario de la provincia, el que más ayuntamientos gobierna y el que más responsabilidad de servir a la ciudadanía de la provincia tiene. Pero hay algo que no ha cambiado, nuestros valores y nuestro objetivo de contribuir a una sociedad mejor de individuos libres y felices.

Nunca fue fácil, tampoco lo es ahora, pero si seguimos anteponiendo el interés general al particular y nos dejamos la piel por construir una sociedad más justa, más solidaria y con más progreso económico y social seguiremos mereciendo el apoyo de la ciudadanía. Y nunca renunciando a soñar, porque como escribió Victor Hugo: “Nada mejor que el sueño para engendrar el porvenir. La utopía de hoy es carne y hueso mañana”. Feliz 85 aniversario de nuestra fundación a todas las socialistas y a todos los socialistas de corazón, militen en el partido o no lo hagan.

Pablo Bellido Acevedo. Secretario general del PSOE de la provincia de Guadalajara

