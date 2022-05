"Fue bonito... hasta que desapareció": así es quien hace "ghosting"

Qué es esto, se preguntarán muchos. Es la mayor muestra de egoísmo, falta de respeto y de educación de una persona hacia otra, a través del silencio, la indiferencia y la desaparición literal y sin razones aparentes, cuando está existiendo una relación emocional. Esto ocurre más habitualmente cuando el inicio de esa relación se ha producido a través de aplicaciones móviles, páginas de contactos, donde parece que existe más impersonalidad y es menos común, pero más doloroso, cuando la relación es desde el principio con contacto físico directo y con alguien de alguna manera no desconocido. Hay estudios de universidades de EEUU que dicen que lo practican más los hombres, y las mujeres lo sufren más por sus características de emocionalidad más marcada.

Entonces se llama Ghosting al hecho de estar en una relación de pareja, que suele ser de meses y uno de los dos desaparece como un fantasma. Te planta, no te contesta cuando le escribes… y sin mediar palabra. Una variedad de esto es el Caspering, en el que se va desapareciendo poco a poco.

Existen rasgos de personalidad en estas personas asociados a este tipo de conductas.

- La principal característica en sus formas de ser es una marcada tendencia al narcisismo, preocupación por el yo, lo que le interesa, lo que le incomoda, todo referenciado a él… por encima de todas las cosas sin importarle los sentimientos de los demás.

- La empatía es muy baja y el egoísmo muy alto. No existe la compasión.

- Son cobardes y prefieren desaparecer por la puerta de atrás. Sus argumentos, si los tienen, son incapaces de expresarlos por inconsistentes y porque tienen dos caras.

- Son inmaduros y muy inseguros y por esta razón se sienten en constante peligro si en algún momento perciben que no tienen el control de la otra persona.

- En el momento de hacer esto, demuestran que están heridos, sensibilizados por algún trauma que arrastran quizás de relaciones anteriores y /o de la infancia… y lo proyectan contigo, ahora.

Así son básicamente, aunque de cara al exterior están muy preocupados por guardar unas apariencias que nada tienen que ver con la realidad de su personalidad patológica cuando ya es descubierta.

¿Qué sentimientos y reacciones se producen en quien es “abandonado” de esta manera?

Todas las personas normales, ante la falta de una razón que justifique esto o cualquier otra conducta que no entendamos ni atribuyamos a algo concreto, tienden a sentirse culpables y a preguntarse constantemente ¿qué hice?, ¿que pasó?, ¿por qué?, tienden a la obsesión, a la necesidad de comprobar, y esto perpetúa el malestar y el círculo que se crea en torno a alguien que no merece la pena y que cuanto más lejos le pongamos, mejor.

Para quienes se sienten así de mal, te voy a decir cómo controlar psicológicamente esta situación que te está fulminando la autoestima, escúchame bien y por favor hazme caso.

Lo más importante, TÚ NO ERES LA CULPABLE DE ESTA SITUACIÓN, BAJO NINGÚN CONCEPTO. ¡Tu le has dado todo, le estabas queriendo! y ¿él? ¿juzgándote? ¿aprovechándose? ¿confundiéndote?

TU NO TIENES LA CULPA, LA TIENE ÉL, por no hablar y por dejarse influir por sus propios conflictos internos.

Deja de culparte y de buscar posibles causas, que no, que las causas están en él, siempre, sobre todo si la forma de resolver, es desapareciendo. No hay nada que tú puedas ni debas cambiar, NADA, nada, nada…

La única razón para que estés en esta situación, la única objetiva, es QUE NO LE IMPORTAS NADA, así que empieza a dejarte de memeces y sácate de los pelos de nuevo a la luz y empieza otra vez a brillar, más todavía.

Deja de recordar y rumiar momentos que hasta quizás fueron mentira… ¡¡¡vamos!!!, empieza a salir de esa nube negra negra… que no se pierdan todos los demás a quienes sí les importas, lo bonito bonito que hay en tí.

¿Sabes?, lo doloroso de estas situaciones es que como tú serías incapaz de hacer algo así, piensas que los demás tampoco lo harían, peeerooooo… mira, qué lección tan auténtica de vida, para que aprendas y para que cuando sientas que alguien parecido otra vez te ronda, uuuff, a ver si ya tienes más ojo y sal corriendo, ¡a éstos ni agua! con estas formas, perdieron todo “su encanto”... ¡lástima!

Ah, y si sientes la necesidad de “hablar” con él, porque claro, hay algo sin resolver, no lo hagas desde el rencor, hazlo desde la tranquilidad, desde tu seguridad y autoestima ya renovada y reforzada, y no le preguntes, ya no necesitamos saber, ni nos importa… solo dile lo que necesites con mucha educación, no porque él se lo merezca sino porque tu tienes mucha clase y los odios no sirven. Lo más importante es que no debes mover un dedo para revertir esta situación que, de continuar, solo te traería muchos problemas en el futuro, no debes hacer nada aunque seas luchadora, NO, AQUÍ NO, con él no.

Hazme caso, que soy mujer, psicóloga y con “cierta y ciertas experiencias” personales y profesionales… ¡y a estas alturas! jejjejjejej... es mejor sacar una sonrisa que te empodere. Así que tira, que eres libre y princesa.

“Fue bonito, mientras duró, y menos mal que desapareció".

Sigue los temas que te interesan