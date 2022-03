Tesoro en Villanueva de los Infantes

A veces las cosas suceden porque el destino así lo quiere. Y se sirve de las personas adecuadas para llevar a cabo proyectos que en la mayoría de los casos resultan o parecen imposibles de realizar. Supeditados tantas veces a la pequeñez de la mezquindad humana, dominada por intereses personales, envidias y la pésima incultura. Incultura más redundante e injustificable en aquellos que tomándose por cultos por el mecánico hecho de haber cursado disciplinas como la Historia o similares se arrogan el derecho a tomar por bueno o malo aquello que según su criterio, interés o falta de sentido común, debe ser, según consideren oportuno.

Los conocimientos académicos son únicamente la base técnica que sirve de guión y sustento para quienes pretenden aportar su granito de arena para sí en la mayoría de los casos, y para el conjunto de la sociedad en espíritus auténticamente grandes, que se exponen a la crítica de cuantos envidian las actuaciones que a todos nos benefician.

Vaya desde aquí mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración por el párroco de Villanueva de los Infantes que de un modo constante y sobre todo muy trabajado, ha legado a su pueblo, su comarca y a todos cuantos valoramos la cultura, la gran cultura que transciende el localismo y se expande acogiendo a todo el mundo, agrandando el pueblo a lo universal.

Entre la pandemia, el trabajo y demás asuntos, hacía tiempo que no pasaba por la monumental parroquia arciprestal de Villanueva de los Infantes. Este magnífico templo que suma Historia cada día que pasa, enriqueciendo a todo el que posee la suerte de contener suficiente sensibilidad, conocimientos e interés por disfrutar conocíendolo, nos ofrece a todos la necesaria oportunidad de sumar y crecer, con la culta aportación del irrepetible órgano que hoy acoge en su interior.

Después de una enriquecedora conversación con el párroco, no entiendo como determinadas personas que pretenden ser historiadores porque así lo dice su título académico, se permiten detener la Historia en el momento que a ellos les parece. Cuando precisamente ayer, ya forma de la propia Historia de hoy. Creo que ya va siendo hora de tratar con más respeto al presente y a los presentes que con su esforzado trabajo aportan para que la Historia sea precisamente eso. La digna Historia que suma cada día que pasa, legándonos el trabajo de cuantos enriquecen nuestro entorno. No es más valioso lo de hace mil siglos, que lo de hace uno. Ni vale más lo de hace cien años que lo de ayer. Sencillamente la calidad de las cosas no se mide por el tiempo, se tasa por sus cualidades, y algunas son atemporales y a tener siempre en cuenta.

Este maravilloso recinto que compone la gran iglesia parroquial, no dejará nunca de configurarse, porque es una obra viva como la propia Historia que pretenden matar aquellos que la congelan en el tiempo, con su rigidez académica sujeta al dictado de normas que reposan demasiado tiempo sin actualizarse con los tiempos, impidiendo que lo que beneficia y nos enriquece a todos, llegue antes para uso y disfrute de todos, o no llegue nunca por la multitud de obstáculos incomprensibles que enrevesados por sucios intereses de vanidad, figureo, dinero, política, favores o resentimientos, contaminan la grandeza de algo que está muy por encima de semejate vulgaridad.

Hoy asistimos a la grandeza de la Historia en el mejor sentido de la palabra y con toda su dimensión. Haciendo Historia.

El órgano que acoge la parroquia de Villanueva de los Infantes, dignifica a la cabecera del Campo de Montiel, enriquece a la provincia de Ciudad Real, universaliza la cultura manchega y sirve de potencial para atraer riqueza del mejor nivel cultural.

El destino para quien así lo perciba y Dios para quien así lo sienta, ha querido que tal joya repose en la tierra del Quijote, como ese sueño hecho realidad que cualquiera con buena voluntad, dos dedos de frente o calculado interés turístico, desease para su pueblo.

Conseguirlo, la más noble de las aventuras quijotescas, no exenta de vicisitudes, impedimentos, y miserias propias de la condición humana, tan bien descritas por Cervantes, y que un poco, por no aburrirme diciendo lo que no merece la pena exponer, os he dicho al principio.

Villanueva de los Infantes, por su valor patrimonial, por su constante y viva Hisotoria, que cada día la hace más atrayente, merece un instrumento tan único y tan exclusivo como el que la suerte nos ha regalado.

Hecho histórico que acontece una vez en la vida y debe ser celebrado y disfrutado como todo el mundo merece. Y del cual deben sentirse orgullosos todos.

Es de un valor patrimonial incalculable, procede de la Park Presbyterian Church Lower Clapton. Se compone de tres teclados y pedalier completo que junto a sus 33 registros y casi 2000 tubos lo hace el órgano de la época victoriana más grande de España, además se conserva en su estado original, es por todo ello que lo hace una reliquia viva de la época más importante de la organería de Inglaterra. Y una de las etapas más importantes de Europa.

Su primera instalación se realizó en París en la famosa Exposición Universal de 1889, pues por su gran valor fue seleccionado para representar los avances de la industria organística inglesa. Y debemos recordar que esta Exposción fue la más importante realizada en París en el siglo XIX y en la que se realiza la famosa Tour Eifel. Torre hoy icono mundial, que incultos como el que hoy ataca el órgano, quisieron derribar. Torre que hoy no hubiera podido formar parte de la Historia y la riqueza patrimonial de la humanidad, porque un vulgar o varios, intentaron utilizar para sus miserias personales, o simple y vergonzosa envidia.

Henry Speechly, artista autor de este instrumento, pertenece a una dinastía de organeros, y fue el discípulo más destacado del famoso Henry Willis, conocido como el " Father Willis" constructor de los mejores instrumentos y más colosales órganos del siglo XIX que persisten en Inglaterra, de los cuales destancan los siguientes:

- St Paul Cathedral. Londres

- Royal Albert Hall

- St George´s Hall Liverpool

- Alexandra Palace London

- Cathedral de Truro

- Cathedral de Salisbury

- Cathedral de Lincoln

- Windsor Castle ( destruido por el fuego en 1922)

En la localidad francesa de Wimereux se conserva un órgano similar, de tamaño mucho más reducido que según el Ministerio de Cultura (dirección de monumentos históricos) fue calificado por el arte de la fabricación inglesa de órgano con la gran distinción de Monumento Histórico.

El Órgano Speechly. Londres 1887

Un instrumento único en España.

Un valor que nos hace a todos más cultos, más ricos, más grandes. Un bien mueble que por sí solo es y debe ser Bien de Interés Cultural. Rechazar dicho instrumento es reconocerse uno mismo como alguien muy torpe o muy dominado por intereses personales que son capaces de arremeter contra todo con tal de trepar.

Se asciende paso a paso por méritos propios. Como nos ha demostrado la paciencia, el trabajo y la humildad del párroco que con enorme generosidad, sometido a la presión de quienes no ven más allá de su ombligo intentan utilizarlo para su mísera promoción personal.

Yo quiero a mi tierra. Admiro Villanueva de los Infantes y deseo lo mejor para todos nosotros. Por eso comparto mi opinión respecto a la joya patrimonial que representa el órgano de la parroquia de San Andrés. Y reitero mi gratitud y mi apoyo a don Agustín por haber legado al pueblo y la Historia un tesoro único e incalculable.

Salvador Carlos Dueñas Serrano

