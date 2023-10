Un viaje de cine al Albacete de 1937 que con mucha pasión es capaz de sorprender en 2023

Un homenaje al cine clásico, de siempre entremezclado con una historia enmarcada en la contienda nacional que trata, según su director, de abordar a los olvidados y a las víctimas de toda guerra, de los que no intervinieron, que fueron la mayoría de los españoles, de los que no quisieron empuñar las armas, de los que no quisieron matar a sus vecinos y rivales políticos, máxima que se podría aplicar hoy a cualquiera de los conflictos bélicos que atenazan a todo el planeta.