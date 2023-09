El espinoso asunto en el que Paco Núñez opina lo contrario que Alberto Núñez Feijóo

El problema del agua y los trasvases es un asunto fundamental en España sobre el que existe una idea de alto consenso en todo el Partido Popular: es imprescindible un pacto nacional del agua que resuelva el conflicto actual entre territorios y supere la eterna polémica del trasvase Tajo-Segura y los perjuicios que esta infraestructura provoca en Castilla-La Mancha. En esta clave esencial coinciden tanto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el líder castellano-manchego del partido, Paco Núñez, y el resto de los dirigentes de esta formación política.

Pero hay un detalle concreto, no menor, sobre el que este lunes volvió a manifestarse Paco Núñez y que puede ser un punto de no coincidencia con el propio Feijóo: nos referimos a la posibilidad de recuperar el viejo proyecto del trasvase del Ebro como una vía de abastecimiento a todo el Levante que aliviaría así los constantes trasvase de agua desde el Tajo al Segura. Núñez no parece dar por cerrado este trasvase del Ebro y lo apunta como una solución para Castilla-La Mancha.

De hecho, el presidente del PP castellano-manchego reprochó ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que desde su gobierno se esté especulando con la posibilidad de que se ceda a Cataluña la gestión del Ebro, algo que supondría, según Paco Núñez, "enterrar para siempre un posible pacto nacional por el agua" que tanto necesitan los castellano-manchegos.

Y abunda Núñez en la idea: "Cuando enterramos un posible pacto nacional por el agua, enterramos la posibilidad de que el Tajo sea un río intra cuencas que abastezca a toda Castilla-La Mancha para que el Levante pueda pasar a abastecerse a través del Ebro en un futuro próximo", un planteamiento que claramente supone poner de nuevo sobre la mesa ese trasvase alternativo o complementario al Tajo-Segura, pero sobre el que Feijóo no parece opinar lo mismo.

El pasado mes de julio, en una entrevista concedida por Feijóo al Heraldo de Aragón en plena campaña electoral de las generales, el presidente nacional del PP dijo con toda claridad que "el trasvase del Ebro no debe entrar en la solución del agua en España". Apelado por el hecho de que Vox está a favor del trasvase del Ebro y el PP de Aragón no lo contempla, el periodista pregunta textualmente a Feijóo: ¿Es una postura compartida por el partido en toda España? Y la respuesta completa del líder popular es la siguiente:

"El trasvase no debe entrar en la ecuación de la solución del agua en España. Hay argumentos sólidos que acreditan que esto no sería lo correcto y que antes de llegar a este tipo de decisiones hay que tomar otras muchas que pueden facilitar la solución del agua en Levante, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Es una posición muy consolidada del PP en Aragón y la respeto. Debemos hacer un plan nacional del agua, pero no tomaré decisiones de forma unilateral porque afecta a muchas comunidade. Priorizaré las infraestructuras dedicadas al agua: 40.000 millones en seis años. ¿Por qué perdemos un 20% de agua en la red de abastecimiento? ¿Por qué llevamos años sin hacer infraestructuras hídiricas? ¿Por qué se le ocurre al Gobierno demoler presas que son imprescindibles mientras no haya una red estratégica nacional del agua que garantice el suministro de una comunidad a otra?".

Parece que la opinión de Feijóo y la de Paco Núñez no son exactamente coincidentes en esta materia concreta.

