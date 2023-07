Núñez quiere cerrar los rumores sobre su relevo en el PP de Castilla-La Mancha: "Voy a seguir"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no es ajeno, obviamente a los rumores que circulan con intensidad en la política regional en torno a su hipotético relevo como líder de los populares castellano-manchegos. Tras su derrota en las elecciones autonómicas del 28 de mayo frente al socialista Emiliano García-Page, Paco Núñez tiene esa cruz sobre su espalda y es plenamente consciente de ello.

Por eso este jueves, en la segunda sesión de la investidura de Page en las Cortes de Castilla-La Mancha, Núñez ha querido hablar sobre este asunto y reafirmarse como presidente y líder del PP en la comunidad autónoma, mostrando firmeza y seguridad desde la tribuna del Parlamento regional.

En un momento de su intervención Núñez ha asegurado que varios dirigentes de su partido a nivel nacional le han mostrado su respaldo para que siga al frente del PP en la región y liderando también el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, del que también ha sido elegido presidente, como hemos venido informando.

En este sentido, Núñez ha hecho alusión a los comentarios que en los últimos días le han situado fuera de la Presidencia de su partido en la región una vez pasen las elecciones generales del 23 de julio, pues ha afirmado que él no rehuye los debates.

"Para cerrar el asunto. Mi intención, la de mi grupo parlamentario, la de mi partido a nivel provincial, regional y nacional, verbalizada por los dirigentes, es que continúe al frente del partido como presidente del partido y al frente del grupo popular", ha declarado Núñez.

Por el contrario, Núñez ha trasladado la pregunta a Emiliano García-Page de si seguirá como presidente de la Junta de Comunidades una vez que, como se ha mostrado convencido de que ocurrirá, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea elegido presidente del Gobierno. El líder regional del PP ha planteado la posibilidad de que García-Page se postule como líder de los socialistas a nivel nacional si definitivamente Pedro Sánchez es derrotado el 23 de julio.

Núñez ha considerado que García-Page tiene legitimidad para optar a ser secretario general del PSOE, pero ha emplazado al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha a que diga si "puede comprometerse a que seguirá cuatro años" al frente de la Junta de Comunidades.

Para esto Page ha tenido una rápida respuesta en su posterior intervención. A partir del 23 de julio, le ha dicho el presidente de la Junta a Núñez, él si que manejará su propio futuro, algo que el popular "no puede decir". Ha avanzado que no le va a pedir permiso a Núñez y que, como presidente autonómico, jamás le pedirá permiso para hablar con los alcaldes 'populares' en la región, como la de Guadalajara, el de Toledo o el de Ciudad Real. También ha salido al paso la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, que le ha dicho a Núñez, que no sabe "si se comerá el turrón estando al frente del PP, pero las uvas, lo veo difícil".

