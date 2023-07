La campaña de las elecciones generales del 23 de julio ha arrancado en Castilla-La Mancha con la tradicional pegada de carteles a medianoche de este jueves. Apenas un mes y medio después de haber concurrido a las urnas para elegir a los alcaldes y al presidente de la Junta de Comunidades, en esta ocasión los castellano-manchegos están convocados a las urnas para participar en la elección del próximo presidente del Gobierno de España.

Los grandes partidos han cambiado el tercio marcado por el debate de investidura para ponerse el traje de la campaña y pedir a los castellano-manchegos el voto para sus candidatos a ocupar el sillón de La Moncloa.

Apenas unas horas después de haber sido reelegido presidente de Castilla-La Mancha por tercera vez, Emiliano García-Page se ha trasladado a Talavera de la Reina para dar inicio a la campaña junto a la secretaria general del PSOE de Talavera, Tita García; el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez; y la candidata al Senado por esta provincia, Montserrat Muro.

[El CIS de Tezanos da la victoria al PP en Castilla-La Mancha en las elecciones del 23-J]

El presidente regional ha pedido el voto para el PSOE para que "España tenga todo lo que ha conseguido el socialismo en la región y para que se respire tanto el sentido común como la certeza" que a su juicio hay en la comunidad autónoma.

"La comunidad autónoma se juega mucho en las elecciones. Por eso no hay que tomarse como algo pasajero esta campaña, que es difícil por el clima que se ha generado, pero es una campaña muy importante por los enfrentamientos que han llegado al país y lo único lícito es que los españoles expresen su opinión", ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Efe.

Page durante el acto de Talavera.

En este sentido, ha pedido a sus paisanos de Castilla-La Mancha que a la hora de elegir el sentido de su voto "piensen en sí mismos y en sus hijos, además de que piensen no sólo en su futuro económico sino en sus derechos y en el mundo que cada vez reclama más convivencia".



Respecto a su participación en la campaña, ha desvelado se va a subir más a los atriles que a hacer entrevistas "porque a lo mejor se pueden decir cosas que no son buenas para la campaña", y en cualquier caso ha afirmado que no utilizará el Gobierno de Castilla-La Mancha como un elemento de campaña.

Núñez pide el voto para Feijóo en Guadalajara

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha inaugurado el periodo electoral con un acto público en Guadalajara junto a los candidatos al Congreso de los Diputados y Senado, Antonio Román y Lucas Castillo, respectivamente y a la alcaldesa Ana Guarinos.

El líder regional de los 'populares' ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo deseando que así llegue "un momento de cambio poítico en España" con un "Gobierno serio, responsable y con credibilidad y confianza".

Pegada de carteles del PP en Guadalajara.

En este sentido, ha pedido a los castellano-manchegos que "con seriedad y moderación voten cambio" para que pueda configurarse un Gobierno "unido y fuerte" que devuelva al páis "la prosperidad, el progreso y el futuro".

Del candidato del PP a La Moncloa ha destacado que es una persona con una "alta capacidad de gestión y sentido de Estado", con una trayectoria contrastada en Galicia y que "siempre ha pensado en el interés general de todos los españoles".

Núñez ha afirmado que el PP sale a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha para ganarlas en España. De este modo, se produciría "la mejor noticia para Castilla-La Mancha, tener a Feijóo como aliado al otro lado del teléfono".

"Todo aquel que no quiera que Sánchez siga en La Moncloa debe confiar en el PP e ir a votar a Alberto Núñez Feijóo porque todos los votos son necesarios”, ha concluido.

