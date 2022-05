La Feria Nacional del Vino (FENAVIN) celebrada en Ciudad Real se ha clausurado este jueves después de tres días de intensa celebración que han confirmado este evento como uno de lo más importantes del mundo en relación con el vino. El balance es espectacular, y no solo por los 84 millones de euros en que se ha cifrado la repercusión económica de esta undécima edición.

FENAVIN fue inaugurada por el rey Felipe VI. Al día siguiente fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que participó en la presentación del PERTE del sector agroalimentario en el mismo recinto ferial. Todo ello ha dejado un buen rastro de anécdotas y de imágenes muy significativas en el campo de la política local, regional y nacional. No hay más que echar una ojeada a los álbumes de fotos oficiales de Emiliano García-Page para dar con algunas claves curiosas en torno a la figura del presidente autonómico.

Antes que nada hay que reconocer lo bien que seleccionan las fotos de Page los que se encargan de ello para la páginas del presidente en Flickr. Nada se les escapa y todo parece responder a una intencionalidad, en la que destaca sobre todo la idea de mostrar a un Page cercano (muy cercano) y cariñoso con todo el mundo. O con casi todo.

En el álbum del primer día de FENAVIN destacan dos figuras, además de la propia de Page. Una de ellas, y la más visible, no es Felipe VI sino la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, que lucía uno de sus habituales trajes de chaqueta y pantalón de blanco inmaculado que resaltaba aún más su presencia. Aparece en más de 30 instantáneas de las 74 del álbum, casi siempre al lado o muy próxima a Page. En algunos casos siendo protagonista de la imagen, cosa que puede parecer chocante al tratarse de un cargo público que no es del PSOE y tan significativo como la alcaldesa de la capital manchega. Sin embargo, las fotos están perfectamente escogidas y enlazan a Page con el centro político que representa esta alcaldesa, que además es fotogénica. Masías podría ser cabeza de cartel del PSOE en las próximas municipales y no desentonaría, pero no va a tener el permiso de Pilar Zamora ni de José Manuel Caballero para ello. Sí podría ocupar un puesto destacado en la lista, pero seguramente no entra en sus planes.

Page charla con la alcaldesa de Ciudad Real.

La otra figura de las fotos de ese primer día es, claro está, el Rey, que aparece en un número de fotos similar al de la alcaldesa y al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que era el anfitrión de la ceremonia inaugural y del resto de la feria.

También son significativas las imágenes que ofreció el Gobierno regional el segundo día de FENAVIN, con Pedro Sánchez asistiendo a la presentación del PERTE. Vuelve a aparecer unas cuantas veces la alcaldesa ciudadrealeña, pero con menor protagonismo (también hay la mitad de fotos en este álbum). Page está en todas (o casi) y se le ve al principio con la gente de la calle. Desde veinte minutos antes de que llegara Pedro Sánchez fueron numerosas las personas que se le acercaron para saludarle y hacerse fotos con él. Todo lo contrario de lo que le ocurrió a Pedro Sánchez, que fue recibido por esas mismas personas con una sonora pitada y un alboroto de gritos en su contra.

El tratamiento a Pedro Sánchez en este reportaje gráfico es "normalito", sin esfuerzo a la vista para destacar su figura. No hay ningún primer plano suyo, ni siquiera del momento de la intervención. Tampoco hay imágenes en la que esté solo junto a Page, cuyos asesores han evitado de forma significativa que se publique la foto del momento en el que el presidente de Castilla-La Mancha recibe a Sánchez. En varias imágenes en las que éste saluda a las autoridades, Page está detrás, como escondido. Se le intuye más que se le ve.

Y otro hecho significativo es que la ministra ciudadrealeña de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez, queda relegada a un segundo plano. La alcaldesa de Ciudad Real está mucho más presente.

