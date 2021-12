La muerte de Verónica Forqué ha sido un duro revés para el cocinero toledano Pepe Rodríguez, que fue su protector, confidente y amigo durante la última edición de MasterChef. La participación de la actriz en el programa de TVE es ahora objeto de duras críticas por parte de los que consideran que en el casting no tuvieron en cuenta el estado mental de la artista, y que las circunstancias a las que se vio sometida han podido influir en el fatal desenlace.

No piensa lo mismo Pepe Rodríguez, que en las pocas declaraciones públicas que ha hecho tras la muerte de Verónica Forqué ha dejado clara su opinión y su deseo de no entrar en ningún tipo de polémica: "La gente siempre te va a criticar, vayas bien o vayas mal de audiencia o, en este caso, cuando ocurre una noticia tan desgraciada como esta. Lo que a nosotros nos interesa es lamentar la pérdida de una persona maravillosa. Que la gente diga lo que quiera porque nosotros tenemos la conciencia limpia".

Como decimos, Pepe tuvo un trato exquisito con Verónica Forqué en sus últimos días como concursante en MaterChef Celebrity. A él fue a quien le comunicó su decisión de dejar el programa, por no poder más. "No me encuentro bien, estoy agotada", le dijo al jefe en un mensaje de voz. Fue el 15 de noviembre, justo un mes antes de que la actriz de 66 años decidiera quitarse la vida en su casa de Madrid.

Este martes, el chef toledano, al que llamaba cariñosamente jefe, le ha mandado un último y cariñoso mensaje en Instagram: "¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, qué suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero. ¡¡¡ Te quiero, Verónica!!!". El gran cocinero ha acompañado la publicación con cinco imágenes en las que aparece junto a Verónica Forqué, alguna de ellas especialmente llamativa.

